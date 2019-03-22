Почему нельзя подбирать чужие деньги

Кто-то, обнаружив на дороге оброненные кем-то купюры или монеты, обязательно заберет их, а другие с опаской обойдут стороной. Дело это, конечно, сугубо личное, но лучше потерянные купюры или монеты все же не трогать.

Во-первых, если принимать во внимание закон равновесия и баланса, которому, как говорят, подчиняется все в нашем мире, то несложно догадаться, что, поднимая находку, вы рискуете в ближайшее время что-то потерять. Ведь, как известно, если в чем-то прибыло, значит, в чем-то и убудет. При этом не обязательно это могут быть материальные потери. Другие сферы жизни тоже могут быть затронуты: пошатнется здоровье, поссоритесь с близким человеком или, например, настигнут трудности на работе.

Также деньги способны притягивать к себе негативную энергию, а человек, потерявший их, разумеется, расстроился и передал свои отрицательные эмоции деньгам. Стоит ли проецировать их на себя?

Наши предки никогда не поднимали деньги, найденные на перекрестке. Согласно поверьям, на купюры делали заговор, передавая им информацию о проблемах в семье, со здоровьем, о смертях, и выбрасывали на пересечении дорог. Они считались местами с очень сильной энергетикой. Расчет был простой: кто-то обязательно польстится на купюру и поднимет ее, забрав себе все беды и горести ее предыдущего обладателя. Учитывая тот факт, что и в наше время остается немало мистически настроенных людей, вполне вероятно, что подобные вещи до сих пор практикуются. Верить в них или нет, решать вам.

Ну и еще один момент, о котором наверняка знают многие. Порой крупную купюру или даже пухлый кошелек специально подбрасывают на дорогу мошенник. Их расчет прост: вы поднимаете деньги, тут же объявляется их «владелец» и утверждает, что вы или украли кошелек у него, или успели стянуть несколько крупных купюр. Угрожая полицией, требуют вернуть деньги, и многие, испугавшись, идут у мошенников на поводу, выкладывая свои кровные, чтобы решить проблему.

Будьте, пожалуйста, бдительны и осторожны. Деньги — вещь серьезная. Во всех смыслах этого слова.