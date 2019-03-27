Что думают провинциалы о москвичах, сдающих жилье

Отношения между приезжими и москвичами — коренными и не очень — всегда были натянутыми. Первым приходится строить свою жизнь с нуля в неродном городе, вторым — тесниться, чтобы не пострадать от напора «понаехавших». Кроме того, нестоличные жители вынуждены платить столичным за крышу над головой. И это при том, что более половины — 58 процентов — недорогих московских квартир, сдаваемых в аренду, были получены их хозяевами в наследство или по договору дарения, то есть фактически достались бесплатно. Одно это уже раздражает провинциальных арендаторов, но москвичи не стесняются снабжать их и другими поводами для ненависти. «Лента.ру» поговорила со съемщиками и выяснила, за что еще они не любят хозяев столичных квартир.

Анна, 39 лет, офис-менеджер:

«Снимаю квартиры в Москве уже 15 лет. Всего три было за это время — можно сказать, немного. Некоторые и по пять раз за год переезжают. Все три мои квартиры были убитыми — сначала денег не было вообще, взяла, что давали. Тогда еще гонялись за дешевым, очередь была из желающих снять. Претензий не было к первому хозяину, разве что легкое недоумение — как можно так относиться к своему имуществу? Ну наследное, не заработанное — и что? Он с годами, кстати, спился. Вторая квартира немногим лучше была, третья — без мебели, без ремонта и с соседями, которых хочется убить. Дом в центре, но почти весь подъезд сдается. Живут всякие, в том числе огромная то ли семья, то ли община какая-то двумя этажами выше. Заливают меня постоянно, весь потолок в коричневых разводах. То батарея лопнула, то гибкий шланг у них какой-то оторвался. Как с этим бороться? Приходят из управляющей компании, акт составляют — на этом все. С владелицы той квартиры взять нечего, она ее от дедушки получила, сама нищебродка, судя по внешнему виду. Моя хозяйка — кисель киселем. Охает, ахает. Прямо надо мной тоже живут москвичи, но совершенно пассивные. Им как будто наплевать на все. Раз в полгода плавают — и довольны. Перекрытия в доме деревянные, наверняка уже сгнили до основания. Злит бездействие хозяйки. Что я могу сделать? Я же не собственник. А ей бы стоило один раз в суд подать на соседку, чтобы она в себя пришла. Не съезжаю, потому что плачу меньше, чем в среднем по району. Но и заселялась я в клоповник, сама ремонт делала, так что все справедливо. Бесит, что у людей квартиры, которые стоят по 15-20 миллионов, а они с ними обращаются как с какими-то сараями. Не надо вам — отдайте мне».

Татьяна, 27 лет, журналист:

«Я в Москве недавно, а квартиру снимаю вообще всего два месяца. Но уже трясет конкретно. До этого недолго жила у родственников, они во все вмешивались, полагая, что имеют на это родственное право. Сейчас — у чужой тети, но и она лезет не только в душу, но и в мои вещи. Сдала мне квартиру, оставив в ней много своих пожитков. Они распиханы по шкафам в коридоре, в комнате, на антресоли кое-что есть. Теперь приходит раз в неделю за какой-нибудь вдруг понадобившейся вещью. Роется везде, трогает мое белье. Кошмар! Мне говорили, что у москвичей обостренное чувство личного пространства. Так вот у моей хозяйки оно напрочь отсутствует. Вчера мое полотенце вытащила, долго разглядывала, потом спросила — чье? То есть еще и на мои вещи потенциально претендует. И не дай бог потом обвинит в воровстве. Хотя я к ее тряпью принципиально не прикасаюсь — противно. Надо было сразу попросить все вывезти, а теперь уже поздно кулаками махать. На дворе XXI век, женщине 60 лет, живет в одном из самых современных городов мира, а ведет себя как деревенщина».

Марина и Егор, 43 и 45 лет, индивидуальные предприниматели:

«Наш хозяин принципиально не платит за квартиру. Коммунальные платежи на нем, за воду и свет мы отдаем деньги по счетчикам — каждый месяц, как положено. И все годы проблемы с оплатой. Один раз пришел электрик, свет отключил, опечатал щиток. Пришлось потом ехать куда-то к черту на куличики, писать заявление на переподключение электричества. Это тоже не бесплатно, естественно. Внизу в подъезде вешают список квартир-должников, так вот наша квартира в нем постоянно. Хозяин платит только тогда, когда ему начинают звонить из ЕИРЦ. Бывало, и до суда доходило. Нам, конечно, обидно — честно отдаем все деньги, ни одной просрочки за шесть лет, а он подводит под монастырь. При этом у него вторая квартира есть, работа вроде нормальная, машина приличная. На претензии не реагирует, говорит, чтобы не обращали внимания на долговые квитанции. Надо съезжать от него, но неохота морочиться. На свою квартиру копим, надоело снимать».

Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Сергей, 22 года, студент:

«Снимаю комнату в квартире около "Бауманской". В соседней живет еще один парень, в третьей — хозяин. Он очень странный — относится к нам как к внукам. Ну, ему примерно 60 лет, так что по возрасту в дедушки годится. Только у меня уже есть своей дедушка, настоящий. А этот постоянно спрашивает, куда я пошел, почему поздно пришел, что в магазине купил. Я на работу устроился, езжу в командировки в Подмосковье, иногда там остаюсь на ночь. Так вот целый допрос недавно был: что за работа, почему дома не ночую, сколько платят. И так все время. Сосед мой как-то терпит все это, но он сам не от мира сего, бурчит что-то себе под нос бесконечно. А мне эти разговоры и косые взгляды надоели. Не бухаю, не курю, даже матом не ругаюсь при нашем пенсионере, но он все равно недоволен. Может, в КГБ раньше служил, а теперь на мне отрывается? Хочется покоя, устаю. Как только появится возможность, сниму отдельную квартиру. Пока зарплаты на это не хватает. Времени тоже нет, диплом на носу».

Алина, 21 год, студентка:

«Ненавижу свою хозяйку за бестактность. Договор с ней подписывали мои родители, в нем четко написано: она имеет право раз в месяц приходить, проверять квартиру. А она приходит раз в неделю, иногда даже два. Может, еще и с тайными проверками является, когда меня дома нет. Моя подруга волос приклеила к двери, чтобы это выяснить. Пришли — нету волоса. Может, отвалился, не знаю. Это мы, конечно, в шутку сделали. Платим за квартиру прилично, еще и кое-какую мебель докупали, стиральную машину новую поставили взамен ржавой хозяйской. Никого в дом не вожу, максимум подруга ночевала пару раз. Никаких пьянок, я вообще не пью, у меня наследственное заболевание. Порядок поддерживаю. Что вот надо человеку? Присосалась как пиявка. Заваливается без предупреждения, открывает дверь своими ключами. Один раз в воскресенье пришла утром, когда я вообще спала еще. Зашла, потопала минут десять, ушла. Я потом обнаружила, что она забрала с собой мусор и положила в холодильник какие-то полутухлые апельсины. Типа заботу проявила. Спасибо. Хорошо бы в покое меня оставить. Обижать ее не хочется, она в три раза меня старше. Как объяснить, что нельзя вот так врываться? Не знаю. Сдала квартиру — все, не можешь заявляться, когда вздумается. Странно, что она этого не понимает».

Новосильцев Артур / ТАСС

Елена, 30 лет, домохозяйка:

«Очень плохой опыт у нас был с предыдущей хозяйкой. Жили у нее четыре года, все было нормально. А потом я забеременела. Естественно, ничего ей не сказали. Я вообще боялась кому-либо говорить, чтобы не сглазить. Токсикоз, нервы… Может, муж должен был сказать тайком от меня? Но вышло все кошмарно: она сама приехала, чтобы счетчик воды поменять, когда уже скрыть живот было нельзя. Ну и давай орать, что мы аферисты, ее не предупредили, что теперь с ребенком жить будем. Сказала, чтобы в течение недели съезжали. Залог вернула, и на том спасибо. Откуда такая реакция на детей, понятия не имею. И вообще — разве можно орать на беременную женщину? Какое-то безумие. Я тогда очень плохо себя чувствовала. Муж кипел. Но что мы могли? Какие вообще права у приезжих? Ни регистрации, ничего. Договор этот арендный — это вообще смех, им только подтереться. Уверена, в родном городе со мной так не поступили бы. У нас любят детей, да и к людям другое отношение. А в Москве у многих прямо счетчики в глазах крутятся — бабло, бабло и еще раз бабло. Ну и плюс личный комфорт. Дети? Фу! Как будто квартира от них рассыплется».

Наира, 28 лет, воспитатель детского сада:

«Москвичи — из числа тех, кто жилье сдает, — это сплошные крохоборы и кидалы. Мы с мужем пять лет снимали квартиру у знакомых наших друзей. Все было хорошо, пока не собрались съезжать — дождались наконец своей квартиры в новостройке. В общем, вещи вывезли, отдаем ключи. Рассчитывали залог обратно получить. Когда ипотека и одновременно ремонт, каждую копейку рассчитываешь. Хотя инфляция эти деньги уже давно сожрала как минимум на треть. Но хозяин их отдавать отказался. Причем так подло сделал: стал по квартире ходить, перечислять, что мы испортили. И не чужой ведь человек. Нашел царапину на стиральной машине, отломанный угол плинтуса, ламинат на кухне в одном месте треснувший. Плюс ручку морозильника мы оторвали, пришлось приклеивать, но это почти незаметно было. И это все за пять лет. Есть такое понятие — естественный износ, но он о нем не слышал или не хотел слышать. Так бы и дала по морде! Мой муж, собственно, именно это и собирался сделать, но сдержался. Еле-еле сговорились на половину суммы. Остальное хозяин якобы планировал потратить на устранение страшных последствий нашего проживания. Думаю, пропил эти деньги, а может, штаны новые купил. Главное, чтобы на заднице не лопнули, с такими-то аппетитами. Слава богу, теперь нам не приходится ничего снимать».