Эксперты назвали лучшие моющие средства

Эксперты "Росконтроля" провели исследование и выяснили, какие моющие средства на российском рынке самые лучшие. Всего они проверили семь марок: Meine Liebe, Glorix, Mr. Muscle, «ВкусВилл для дома», Mr. Proper, Sanfor и Vaily.

Сотрудники оценивали бренды по 30 параметрам. Среди них — санитарно-токсикологические и физико-химические показатели, способность удалять загрязнения и остаток налета после высыхания.

Все образцы оказались безопасны для кожи и глаз. Эксперты также заявили, что по эффективности все средства оказались схожи.

Однако специалисты "Росконтроля" все же выбрали лучшие. Ими стали моющие средства для пола. Ими оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle — они показали одинаковые результаты по безопасности и эффективности удаления загрязнений. Второе место заняли марки «ВкусВилл для дома», Sanfor и Mr. Proper. Худшие показатели оказались у средства Vaily.