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Эксперты назвали лучшие моющие средства 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты "Росконтроля" провели исследование и выяснили, какие моющие средства на российском рынке самые лучшие. Всего они проверили семь марок: Meine Liebe, Glorix, Mr. Muscle, «ВкусВилл для дома», Mr. Proper, Sanfor и Vaily.
Сотрудники оценивали бренды по 30 параметрам. Среди них — санитарно-токсикологические и физико-химические показатели, способность удалять загрязнения и остаток налета после высыхания.
Все образцы оказались безопасны для кожи и глаз. Эксперты также заявили, что по эффективности все средства оказались схожи.
Однако специалисты "Росконтроля" все же выбрали лучшие. Ими стали моющие средства для пола. Ими оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle — они показали одинаковые результаты по безопасности и эффективности удаления загрязнений. Второе место заняли марки «ВкусВилл для дома», Sanfor и Mr. Proper. Худшие показатели оказались у средства Vaily.
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