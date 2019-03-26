Названа неожиданная опасность пыли в доме

Исследователи обнаружили множество опасных химических веществ, которые содержатся в обычной пыли. Она может быть опасна для здоровья точно так же, как и химические средства.

Эксперты провели эксперимент и выяснили, что пыль может привести к ожирению. Они собрали образцы из 104 домов, а потом извлекли из них химические составляющие.

Оказалось, что в бытовой пыли содержится более 100 различных вредных элементов. Из них 70 положительно влияют на отложение жира в организме человека. По словам ученых, такие же вещества содержатся в бытовых чистящих средствах и пластике. Они также нарушают работу гормонов.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, дети в этой стране ежедневно глотают от 60 до 100 миллиграммов домашней пыли. Эксперты отметили, что в некоторых домах, где была высокая концентрация вредных веществ, проживали дети с избыточным весом и ожирением.