Товары, которые нельзя покупать «с рук»

Иногда вещи, бывшие в употреблении, покупать значительно выгоднее. Они дешевле и попадаются в хорошем состоянии. Но некоторые товары точно нельзя покупать на вторичное пользование.

Детское автомобильное кресло

Срок "годности" одного такого кресла — 6 лет. Чаще всего его продают, когда ребенок уже вырастает, то есть по истечении этого срока. Ко всем предметам, которые связаны с нашей безопасностью, нужно относиться с осторожностью и тщательно проверять. Как правило, они подводят в самый неподходящий момент.

Матрасы

Со временем они сильно изнашиваются, поэтому, покупая матрас с рук, вы рискуете не только комфортом, но и здоровьем. Эта вещь должна поддерживать спину на протяжении сна, а, если она деформирована, то об этом и речи быть не может. Кроме того, со временем в матрасе скапливаются клещи, пыль, перхоть и другие неприятные вещи.

Обувь

Покупая обувь с чужой ноги, вы запросто можете заработать грибковую инфекцию, которая быстро может перескочить на вас с ее бывшего обладателя. Ношение б/у ботинок может привести к деформации стопы. Дело в том, что походка каждого человека индивидуальна. При покупке новой обуви, вы ее разнашиваете, и она под вас подстраивается. После предыдущего владельца вы можете приобрести ортопедические заболевания.

Косметика

Сейчас набирают популярность различные бьюти-барахолки, где распродают косметику. На самом деле, даже у парфюмерной воды есть определенный срок годности, который нужно проверять. В противном случае вы просто потеряете деньги. Если говорить о декоративно косметике, с помощью нее можно подхватить кожные и и инфекционные заболевания. они передаются через кисточки и спонжики, которыми пользовался предыдущий хозяин. Даже, если он один раз ткнул туда пальцем, есть риск заразиться.