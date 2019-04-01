Дорого-богато: безумные российские интерьеры

Казалось бы, со времен типовых советских ремонтов прошло почти 30 лет. Давно можно найти и материалы, и мебель, и модные журналы с хорошими идеями. Но голод вещей и красок все еще не утолен до конца.

Бесстрашные дизайнеры-самоучки настойчиво превращают свои квартиры в покои царей, королей, фараонов или хотя бы высокородных аристократов. Метры трещат под напором фантазии, но возразить не могут. Повсюду витают призраки искалеченного ампира, классицизма и втиснутого в минимализм барокко. Вот уж действительно, красота — страшная сила, и чем дальше, тем она страшней.

Самые одиозные ремонты, которые не стоит повторять — в нашей подборке.