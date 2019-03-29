Правила уборки, которые мы постоянно нарушаем

Рекомендации WomanHit.ru — хозяйкам на заметку

Говоря о вопросах быта, каждая женщина предложит минимум пару секретов быстрой уборки. Однако специалисты в этой сфере считают, что женщины тратят много энергии зря. Эффективная организация пространства позволяет сэкономить немало времени в будущем. Дадим несколько действенных советов, чтобы вы могли поддерживать порядок без труда.

Движение сверху вниз

Не совсем понятно, почему принято сначала убирать пол, а затем уже разбирать вещи в шкафах, вытирать пыль и выполнять прочие мелкие дела. Европейская система уборки четко говорит: начинать наводить порядок нужно с самой высокой точки комнаты, двигаясь вниз. Например, сначала вы стираете пыль с верха шкафов и дверных косяков, потом раскладываете поглаженное белье и только в самом конце пылесосите пол и протираете его влажной тряпкой.

Вертикальное хранение

При проектировании шкафов многие забывают о правильной системе хранения и заменяют удобные рейлы бесполезными полками. Основная ошибка здесь в том, что большинство людей, второпях одеваясь, берут верхнюю вещь из стопки с одеждой. После носки ее сбрасывают в корзину для белья, стирают и складывают на прежнее место. В результате вещи, лежащие внизу стопки, носят очень редко, что, согласитесь, нерационально. При вертикальной системе хранения вы видите одновременно весь гардероб — так удобнее подбирать одежду. Украшения тоже советуем развешивать на специальной вертикальной подставке, а не складывать в косметичку или шкатулку.

Моментальная уборка ванной

Наверняка вы моете ванную сразу же, как нанесли чистящее средство? Это неправильный подход по той причине, что активные вещества не успевают подействовать на поверхность и размягчить загрязнения. Вам приходится тратить много сил на то, с чем можно справиться за пару минут. Сначала полейте ванную водой из душа, потом разлейте чистящее средство вдоль бортиков и на центр. Подождите 5—10 минут и протрите ванную влажной губкой, затем вновь смойте водой. С уборкой туалета то же самое — налейте средство и подождите, потом очистите унитаз ершиком и смойте воду.

Уборка техники

Хотя правилами эксплуатации запрещается чистить мониторы непредназначенными для этого средствами, большинство людей регулярно совершают эту ошибку. Знайте, что составы салфеток для гигиены и салфеток для чистки экранов отличаются — во вторых большее содержание спирта и малый процент мыльных средств. Уборка жидкокристаллического экрана гигиеническими салфетками образует на нем мыльную пленку, которая уменьшает качество изображения.

Мыть посуду сразу же

Хорошо, если у вас есть посудомоечная машина, которая запросто очищает посуду от загрязнений. Зато тем, у кого она не установлена, приходится жалеть о своей лени. Посуда со следами круп, молока, чая, красящихся овощей и фруктов плохо отмывается, если не уделить время уборке сразу после приема пищи. Поверьте, помыть тарелку, кружку и столовый прибор — дело одной минуты. Так почему не сделать это вместо того, чтобы копить посуду в раковине?