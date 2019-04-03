«Барин» Стерлигов ищет себе «страшненьких» служанок

На днях предприниматель, который любит себя называть барином, разместил на своей странице в Instagram объявление о поиске работниц:

"В Слободу требуются служанки: молодые, здоровые, работящие, желательно страшненькие (чтоб не было соблазнов). 2 вакансии. Обязанности чисто бабские типа стирки, уборки, приготовления пищи".

За эту работу Стерлигов обещает платить 75 тысяч рублей в месяц, а кроме того обещает обеспечить жильем, питанием и одеждой. При этом особо подчеркивает, что готов принять разведенных женщин, однако ведущих праведный образ жизни: "пущениц рассматриваем. Прелюбодеиц — нет". Предвосхищая "тупые", "бестактные" замечания, "барин" посоветовал всем несогласным следить за своими женами и объяснил, что его "любимая жена уже свое отработала" и теперь она "барыня", которая и будет следить за "служанками".