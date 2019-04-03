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«Барин» Стерлигов ищет себе «страшненьких» служанок 

Рамблер 1 час назад
Миллионер Герман Стерлигов, известный своим особым подходом к ведению бизнеса, вновь возмутил общественность. На этот раз не хлебом для бедняков за баснословные 440 рублей, а поиском "служанок" для своего хозяйства.
На днях предприниматель, который любит себя называть барином, разместил на своей странице в Instagram объявление о поиске работниц:
"В Слободу требуются служанки: молодые, здоровые, работящие, желательно страшненькие (чтоб не было соблазнов). 2 вакансии. Обязанности чисто бабские типа стирки, уборки, приготовления пищи".
За эту работу Стерлигов обещает платить 75 тысяч рублей в месяц, а кроме того обещает обеспечить жильем, питанием и одеждой. При этом особо подчеркивает, что готов принять разведенных женщин, однако ведущих праведный образ жизни: "пущениц рассматриваем. Прелюбодеиц — нет". Предвосхищая "тупые", "бестактные" замечания, "барин" посоветовал всем несогласным следить за своими женами и объяснил, что его "любимая жена уже свое отработала" и теперь она "барыня", которая и будет следить за "служанками".
Женский форум34
Дом и сад , Видео , Герман Стерлигов
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