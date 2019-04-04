Что делать, когда предлагают проверить счетчики воды

Время от времени москвичам поступают звонки из якобы официальных организаций, которые предлагают поверить или заменить индивидуальные приборы учета воды. При этом мошенники могут сослаться на некое новое постановление или распоряжение Правительства Москвы

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов:

— вопросами, связанными с общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, в городе занимается только одна организация — ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»). Ее сотрудники не обзванивают население и не приходят с личными визитами. Учреждений «ЕРЦ» или «МОСЕИРЦ» не существует;

— обязательно нужно помнить дату очередной поверки индивидуального прибора учета. Это можно узнать в личном кабинете на mos.ru;

— информацию о водосчетчиках, подрядных организациях, которые имеют лицензию на поверку, можно получить в управляющей компании;

— мошенники не могут рассказать, откуда они узнали контактные данные, информацию о конкретном индивидуальном счетчике. Они также могут агрессивно ответить на вопрос о том, есть ли данные об их организации в управляющей компании.

Если вам позвонили мошенники, главное — вежливо отказаться от предлагаемых услуг и сообщить об этом случае в свою управляющую компанию.