Эффективные способы защиты квартиры от воров

Сейчас кражи в квартирах происходят гораздо реже, чем это было раньше. Но сегодня воры все равно научились взламывать электронные системы охраны и обходить сигнализацию.

Поставьте необычный звонок

Первое, что сделает вор перед тем, как залезть в квартиру — проверит наличие хозяев. Сейчас существуют звонки с автоответчиком, которые имитируют собачий лай. Такой простой прием может отпугнуть воришек от вашей квартиры.

Создайте эффект присутствия

Если вы надолго уезжаете из квартиры, попросите соседей вынимать почту из ящика. Иногда воры смотрят, в каком из них больше всего газет и реклам — так они вычисляют пустые квартиры. Можно оставить включенным свет в одной из комнат или работающее радио. Этот старый способ использовали еще в Советском Союзе. Конечно, электроэнергия обойдется втридорога, но гораздо дороже будет восстанавливать украденные вещи.

Муляжи

Если вы не хотите тратиться на настоящую сигнализацию и камеры видеонаблюдения, установите муляжи рядом с входной дверью. Обычный красный светодиоид, который можно включать при выходе из дома, отпугнет домушников. Что касается видеосистемы, купите недорогую или даже неработающую камеру и установите ее так, чтобы она смотрела на дверь.

Поддерживайте хорошие отношения с соседями

Если соседи по лестничной клетке знают вас в лицо, это уже хорошо. Еще лучше, когда они знают всех членов вашей семьи или хотя бы тех, кто живет в квартире. Бывали случаи, когда именно соседи, выходящие из соседней двери, ловили воров, которые пытались взломать дверь. Если вы не будете поддерживать с ними дружеские отношения, они не придут на помощь, даже когда услышат, что вашу квартиру взламывают.