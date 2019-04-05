Вещи, на которые люди зря тратят много денег

Часто люди жалуются на отсутствие финансов, порой даже не замечая, что тратят приличные суммы на то, что того явно не стоит.

Кофе с собой

Стаканчик кофе в руках у вечно спешащих жителей мегаполиса — вещь давно уже привычная. И многим трудно даже представить себе начало трудового дня без покупки этого тонизирующего напитка. При этом редко мы задумываемся, во сколько нам обходится ежедневный утренний «допинг». Попробуйте посчитать, обнаружите, что тратите кругленькую сумму на то, без чего. в общем-то, легко можно обойтись. Сварите дома хороший кофе и налейте его в термокружку. Сэкономите приличные деньги.

“Полезная” фирменная еда

Чаще всего в магазинах мы отдаем предпочтение известным маркам. Привет рекламе! Как правило, фирменные и хорошо разрекламированные товары стоят дороже своих «собратьев», грустно стоящих на нижних полках супермаркетов. При этом по своему составу и вкусовым качествам чаще всего продукция известных брендов ничем не отличается. Разница лишь в цене.

Престижный автомобиль

Порой дорогое авто — мечта многих водителей. Некоторые берут кредиты и несколько лет ущемляют себя практически во всем, чтобы стать обладателем вожделенного железного коня. Но нужен ли в таком случае престижный автомобиль на самом деле? Часто люди забывают о том, что купить машину — это полдела, ее еще предстоит обслуживать. А на ремонт дорогого авто потребуется и денег больше.