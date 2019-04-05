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Как жарить на сковороде, чтобы потом не мыть посуду 

Anews 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
После жарки всегда остается самое сложное и неприятное — отмыть сковороду. Обычно это долго, трудно и неприятно.
Но существует универсальный секрет, который подойдет всем видам сковородок.
anews.com
Чтобы минимизировать количество грязной посуды, нужно использовать пергаментную бумагу. Можно не добавляя масла положить бумагу на сковородку так, чтобы она закрывала всю поверхность сковороды. Верхний слой смазать небольшим количеством масла и положить любое мясо.
anews.com
Так можно жарить что угодно. Пергамент не загорится, так как он легко переносит высокие температуры. Главное — следить, чтобы бумага не попала на открытый огонь.
anews.com
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