Необычное применение для обычных вещей

Продолжаем овладевать домашними секретами — знакомьтесь с очередной порцией идей необычного применения обычных вещей и становитесь на чуточку ближе к пьедесталу гуру лайфхакинга.

1. Чайные пакетики как освежитель воздуха

Сложите несколько использованных чайных пакетиков в банку и поставьте в холодильник — они абсорбируют неприятные запахи.

2. Детские влажные салфетки для очистки гаджетов

Прежде чем покупать специальные средства для протирания электронных устройств, попробуйте детские влажные салфетки — они справляются ничуть не хуже.

3. Перекись водорода как пятновыводитель

BigPicture.ru

С появлением отбеливателя за перекисью водорода осталась только роль антисептика. На самом деле, он прекрасно служит и в качестве дезинфицирующего средства, и в качестве пятновыводителя.

4. Пиво как приманка для слизняков

Избавиться от слизняков можно, оставив на участке открытые банки с пивом. Слизняки заползут в ловушку сами.

5. Корица против муравьёв

Забудьте о дорогой химии. Если хотите избавиться от муравьёв, рассыпьте немного корицы в местах, облюбованных насекомыми.

6. Зубная паста как чистящее средство

Зубная паста прекрасно очистит металлические поверхности ванной и кухни, а также поможет избавиться от запаха чеснока на руках.

7. Алка-Зельтцер как приманка для рыбы

Может показаться странным, но если бросить несколько таблеток Алка-Зельтцер в воду, где вы рыбачите, то шансы на крупный улов возрастут.

8. Чайные пакетики против бородавок

Дубильная кислота, содержащаяся в чайных листьях, может избавить вас от бородавки. Три раза в день прикладывайте к ней тёплый пакетик и держите по 15 минут.

9. Бананы придадут блеск столовому серебру

Протрите столовый прибор внутренней стороной банановой кожуры и увидите, как он засверкает.

10. Мёд против микробов

BigPicture.ru

Некоторые сорта мёда могут достаточно эффективно заменять антибактериальные средства и способствовать заживлению ран.

11. Аспирин против зуда

Измельчите таблетку аспирина, добавьте чуть-чуть воды и нанесите смесь на место укуса комара.

12. Сода для чистки зубов

Она не только освежит дыхание, но и отбелит зубы.

13. Крем для рук придаст блеск обуви

BigPicture.ru

Крем для рук не только наведёт блеск, но и сделает кожу вашей обуви мягкой и эластичной.

14. Древесный уголь как освежитель воздуха

Уголь поможет сохранить воздух чистым и свежим — хоть в холодильнике, хоть в автомобиле.

15. Уксус для мытья кистей

Отмочите грязные синтетические кисти в горячем уксусе в течение 30 минут, а затем промойте горячей мыльной водой, и они станут как новые.

16. Бумажные фильтры для кофе отмоют окно

При мытье окон используйте кофейные фильтры — после них не остаётся полос и разводов.

17. Алюминиевая фольга для заточки ножниц

Сложите лист фольги в несколько раз и порежьте её ножницами и лезвия станут острее.