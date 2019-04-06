Необычное применение для обычных вещей 

Продолжаем овладевать домашними секретами — знакомьтесь с очередной порцией идей необычного применения обычных вещей и становитесь на чуточку ближе к пьедесталу гуру лайфхакинга.
1. Чайные пакетики как освежитель воздуха
Сложите несколько использованных чайных пакетиков в банку и поставьте в холодильник — они абсорбируют неприятные запахи.
2. Детские влажные салфетки для очистки гаджетов
Прежде чем покупать специальные средства для протирания электронных устройств, попробуйте детские влажные салфетки — они справляются ничуть не хуже.
3. Перекись водорода как пятновыводитель
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С появлением отбеливателя за перекисью водорода осталась только роль антисептика. На самом деле, он прекрасно служит и в качестве дезинфицирующего средства, и в качестве пятновыводителя.
4. Пиво как приманка для слизняков
Избавиться от слизняков можно, оставив на участке открытые банки с пивом. Слизняки заползут в ловушку сами.
5. Корица против муравьёв
Забудьте о дорогой химии. Если хотите избавиться от муравьёв, рассыпьте немного корицы в местах, облюбованных насекомыми.
6. Зубная паста как чистящее средство
Зубная паста прекрасно очистит металлические поверхности ванной и кухни, а также поможет избавиться от запаха чеснока на руках.
7. Алка-Зельтцер как приманка для рыбы
Может показаться странным, но если бросить несколько таблеток Алка-Зельтцер в воду, где вы рыбачите, то шансы на крупный улов возрастут.
8. Чайные пакетики против бородавок
Дубильная кислота, содержащаяся в чайных листьях, может избавить вас от бородавки. Три раза в день прикладывайте к ней тёплый пакетик и держите по 15 минут.
9. Бананы придадут блеск столовому серебру
Протрите столовый прибор внутренней стороной банановой кожуры и увидите, как он засверкает.
10. Мёд против микробов
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Некоторые сорта мёда могут достаточно эффективно заменять антибактериальные средства и способствовать заживлению ран.
11. Аспирин против зуда
Измельчите таблетку аспирина, добавьте чуть-чуть воды и нанесите смесь на место укуса комара.
12. Сода для чистки зубов
Она не только освежит дыхание, но и отбелит зубы.
13. Крем для рук придаст блеск обуви
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Крем для рук не только наведёт блеск, но и сделает кожу вашей обуви мягкой и эластичной.
14. Древесный уголь как освежитель воздуха
Уголь поможет сохранить воздух чистым и свежим — хоть в холодильнике, хоть в автомобиле.
15. Уксус для мытья кистей
Отмочите грязные синтетические кисти в горячем уксусе в течение 30 минут, а затем промойте горячей мыльной водой, и они станут как новые.
16. Бумажные фильтры для кофе отмоют окно
При мытье окон используйте кофейные фильтры — после них не остаётся полос и разводов.
17. Алюминиевая фольга для заточки ножниц
Сложите лист фольги в несколько раз и порежьте её ножницами и лезвия станут острее.