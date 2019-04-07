5 мелочей, которые действительно помогают экономить

Копейка — рубль бережет, а иногда и больше.

Сумка для покупок

Конечно в любом магазине на кассе продаются пакеты, в которые вы можете упаковать свои покупки, да и стоят они всего несколько рублей. Но, пусть и небольшую сумму, а вам придется выложить за упаковку — а это бессмысленная трата денег. Когда вы донесете пакет до дома, он станет уже мусором, поскольку никому не нужен. Крепостью своей пакеты не могут похвалиться: то сбоку разрез от острой упаковки, то ручки оборвались, зато этот драный кусок пластика будет разлагаться долгие годы, нанося ущерб экологии. Прочная нейлоновая сумка или «авоська» занимает немного места в сложенном виде, ее всегда можно сунуть в карман.

Аккумуляторы

В современном доме от батареек работает масса устройств: часы, игрушки, всевозможные пульты, приборы по уходу за лицом и телом, в общем, не перечислишь. И обидно, когда эпилятор выключается на середине второй ноги, а ребенок рыдает, потому что машинка перестала ездить. А значит, элементы питания лучше покупать подороже, чтобы служили чуть дольше. Но это тоже не выход. Заведите себе прибор для зарядки аккумуляторов и комплект к нему.

Лампа с датчиком движения

Казалось бы, ну за чем в доме еще дна лампочка? Но это очень удобный предмет, например, ночью. Пока вы в темноте ищите тапочки и выключатель, прибор реагирует на движение или звук, и свет зажигается сам. И гаснет, когда в нем нет необходимости.

Проверяем вес

Как-то незаметно в нашей жизни привычная двухсотграммовая пачка масла стала весить — 180; литр молока — 900 гр; килограмм фарша превратились в 850 гр — и это все официально. Хотя и качество продуктов оставляет желать лучшего, ведь известно, что самое свежее и вкусное продают на рынке. Но насколько же нас обманывают там? Носите с собой безмен и проверяйте товар на контрольных весах — они должны быть на любом базаре.

Аэратор

Жители городов, где на воду установлены счетчики, стараются ее экономить всеми силами. Все уже посчитали, что посудомоечной машиной пользоваться выгоднее, чем мыть посуду самим, а принимать ванну гораздо экономнее, чем плескаться под душем. Но есть еще одно уникальное приспособление на кран — аэратор. Он насыщает струю воды воздухом, и, при прежнем напоре, воды вы тратите меньше.