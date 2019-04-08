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Как правильно хранить зимнюю обувь 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
Весна, наконец, вступила в свои права. Можно забыть про теплую одежду и зимнюю обувь. Если вы еще не успели убрать в дальний ящик любимые сапожки, расскажем, как правильно подготовить их к хранению до следующего холодного сезона.

Обратите внимание на шнурки

Возможно, вас это развеселит, но, прежде, чем убрать обувь на шнуровке в коробку, шнурки необходимо тщательно выстирать и высушить. Дело в том, что они впитывают наибольшее количество грязи и реагентов, которые вовсе не редкость на российских зимних дорогах.

Не забудьте про стельки

Если в ваших сапожках или ботинках стельки не зафиксированы (производители в последнее время отдают предпочтение именно таким), вынимайте их и тоже стирайте. Стельки активно впитывают выделения (пот, грязь и т.п), поэтому продезинфицировать и очистить лишним не будет.

Тщательно мойте обувь

Это, конечно, самый очевидный совет, но напомнить об этом все же стоит. Хорошенько вымойте обувь целиком, особое внимание уделив подошве: всю грязь необходимо тщательно удалить.

Держим форму

Чтобы обувь не деформировалась во время долгой летней «спячки», нужно заполнить ее «внутренности». Как правило, производители помещают в новую обувь специальные каркасы из пенопласта. Можно использовать их или по-старинке поместить в зимние сапоги и ботинки смятую газету.
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