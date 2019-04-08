8 аптечных препаратов, которые заменят дорогую химию

Как перекись водорода, зеленка, йод, борный спирт, активированный уголь и аспирин могут заменить дорогостоющую бытовую химию.

Когда мы болеем, мы идем в аптеку и покупаем лекарства. Не все знают, что помимо таблеток и сиропов в аптеке можно купить средства, которые станут отличной заменой дорогой бытовой химии. На таких покупках можно сэкономить от 500 рублей.

Перекись водорода — обработка ран и царапин

Цена: 10—50 рублей

Нагар на сковороде

Нанесите на сковороду смесь из соды и перекиси водорода. Оставьте на пять минут и смойте.

Пятна на ковре

Если пятно на ковре не отмывается водой и мылом попробуйте нанести на ворс перекись водорода, оставьте на несколько часов и почистите щеткой. Будьте осторожны с яркими и темными коврами — перекись водорода может осветлить их.

Известковый налет

На сухие поверхности распылите средство — через 10 минут протрите сантехнику влажной тканью.

Против микробов

Перекисью можно обрабатывать кухонную утварь: разделочные доски, пластиковые контейнеры. Также перекисью можно обрабатывать зубные щетки, кисточки и спонжи для косметики.

Для стекол

Перекись водорода отлично справляется разводами. Добавьте ложку перекиси в воду и протрите окна.

Активированный уголь — лечения отравлений

Цена: 20—40 рублей

Против запаха

Активированный уголь — адсорбент, в том числе он впитывает неприятные запахи. Толченый активированный уголь положите в тканевые мешочки и поместите в обувь — черные таблетки отлично справляются с запахом. Такие мешочки можно использовать повторно, просушивая на солнце после каждого применения.

Против плесени

Активированный уголь отлично борется с плесенью на растениях. Опытные садоводы давно используют черные таблетки как способ побороть плесень и грибок. Для этого нужно растолочь уголь и посыпать им грунт.

Аспирин — жаропонижающее и купирующее боль средство

Цена: 40—100 рублей

Удаляет пятна

Прежде чем покупать дорогостоящие средства для удаления пятен, попробуйте использовать аспирин. Разведите в стакане воды четыре таблетки и нанесите средство на пятна пота или крови, оставьте на пару часов и постирайте.

Очистит сантехнику — раковину и ванну

Если под рукой не оказалось специального моющего средства, используйте аспирин.

Смешайте растолченные таблетки с моющим средством и используйте вместо специализированной химии.

Против засоров

Растолките 2—3 таблетки аспирина, смешайте их с уксусом и залейте смесь в слив. Через пять минут используйте вантуз.

Хлоргексидин — недорогой и самый распространенный антисептик

Цена: 30 — 60 рублей

Против запаха из обуви

Протрите обувь ватным диском, смоченным в средстве и оставьте высохнуть. Дополнительного эффекта можно добиться, если положить в обувь мешочки с активированным углем.

Дезинфекция

С помощью хлоргексидина можно продезинфицировать поверхности и бытовые приборы: кондиционер, вытяжку или полки в холодильнике. Средство также можно добавлять в воду при мытье полов. Смывать хлоргексидин не обязательно.

Нашатырный спирт— используют для возбуждения дыхания и выведения из обморочного состояния

Цена: 30 —60 рублей

Очищает подошву утюга

Если на подошве утюга остались частички ткани, смешайте нашатырный спирт с водой и обработайте поверхность. Если пятна не смываются, добавьте в смесь чайную ложку уксуса.

Очищает кожу и замшу

Нашатырный спирт очищает с жирными пятнами. Прежде чем наносить средство на видное место попробуйте нашатырный спирт на изнанке вещи.

Дезинфицирует

Смешайте нашатырь и воду в пропорции 1:4, опустите туда расчески оставьте на ночь. С утра промойте щетку холодной водой.

А еще 5% раствор нашатырного спирта удалит следы мух с поверхностей.

Зеленка — мягкий антисептик

Цена: 30 — 50 рублей

Если вода в бассейне начала цвести, разведите баночку бриллиантовой зелени в ведре воды. Добавьте средство в бассейн из расчета 1 ведро на 3 кубических метра воды..

Борный спирт — используют для лечения ушных воспалений

Цена: 30 — 60 рублей

Против тараканов и других насекомых

Смешайте порошок борной кислоты с яйцом оставьте в местах скопления насекомых. Средство работает не сразу — борная кислота имеет накопительный эффект.

Против плесени

Обрабатывать поверхность придется несколько раз. Смешайте борную кислоту с водой и нанесите на поверхность. Дайте средству подействовать — через пару часов смойте кислоту водой, а ткань, которую использовали утилизируйте.

Йод — мягкий антисептик

Цена: 15—30 рублей

С помощью йода можно проверить натуральность меда. Разбавьте мед водой и капните в смесь йод. Если жидкость приобрела синий цвет, то в ней есть крахмал или мука.

Как безопасно пользоваться бытовой химией

Если отмыть загрязнениями подручными средствами не получается, придется использовать бытовую химию. При ее использовании люди часто не соблюдают правила безопасности. От этого случаются беды. По статистике, маленькие дети часто травятся оставленной без присмотра химией: ополаскивателями, отбеливателями для белья, шампунями, красками и чистящими средствами. Чтобы обезопасить себя и своих близких соблюдайте правила:

у ребенка не должно быть доступа к бытовой химии всегда внимательно читайте состав и инструкцию используйте средства индивидуальной защиты — хотя бы перчатки не применяйте средства, предназначенные для использования на открытом воздухе в закрытых непроветриваемых помещениях