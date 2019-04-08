Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие растения опасно держать в спальне 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Десятки видов комнатных растений, которыми цветоводы-любители привычно украшают свои спальни, на самом деле являются настоящей скрытой угрозой. По мнению отечественных ученых, многие из этих представителей флоры не только вредят здоровью, но и способны роковым образом повлиять на судьбу человека.

«Роза Средиземноморья» ядовита

Кандидат биологических наук Светлана Островская говорит о вредном воздействии на организм человека олеандра, установленного в спальне. Если олеандр в фазе цветения долгое время находится в помещении, это может привести как минимум к появлению головных болей — слишком сильный у него аромат. К тому же, его опасно повреждать — сок «розы Средиземноморья» ядовит. Светлана Островская также не рекомендует ставить в спальни герань (у нее резкий запах), а также все растения, относящиеся к семейству молочайных (их сок, содержащий алкалоиды, ядовит), все разновидности плющей (это ядовитое растение, особенно плоды).

Спите рядом с папоротником? Развод!

Кандидат сельскохозяйственных наук, известная писательница и телеведущая, которую называют главным огородником России, Октябрина Алексеевна Ганичкина, утверждает, что одни из самых красивых цветов — орхидеи, в спальне ставить нельзя, потому что они могут способствовать появлению бессонницы именно из-за своего яркоцветья и недостаточного «процентосодержания» успокаивающего зеленого цвета. Папоротник, как просвещает О. А. Ганичкина, выделяет ночью очень много углекислого газа, забирая вместе с тем огромное количество кислорода. И его даже нельзя трогать руками, лучше и не касаться растения. Папоротник способствует появлению головных болей, угнетенному состоянию человека. Октябрина Алексеевна утверждает даже, что «если муж с женой спит, то [они] могут даже разбежаться из-за этого папоротника». Азалия способна цвести с ноября по июнь и она выделяет фитонциды, неблагоприятно влияющие на центральную нервную систему. Из-за азалии в спальне, подтверждает Ганичкина, также могут возникнуть семейные конфликты, потому что этот цветок делает супругов злыми, раздражительными, нетерпимыми друг к другу. Белая азалия, по мнению Октябрины Алексеевны, и вовсе может стать реальной причиной развода. Красная азалия — «муж убежит к другой».

Если сильно пахнет, то добра не жди

По мнению директора Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН члена-корреспондента Российской академии наук Павла Крестова, сильно пахнущие растения вообще нельзя помещать в спальню из-за того, что они могут спровоцировать плохое самочувствие. Следствием нахождения ландышей, сирени, багульника, рододендрона, лилий и иных «крайне ароматических» растений может стать тошнота и, как крайняя реакция организма, — отравление. Павел Витальевич объясняет причину данного воздействия на организм человека наличием в таких растениях сирингина (глюкозид, переходящий в синильную кислоту). Кислота накапливается в воздухе и ее большая концентрация способна вызвать отравление. Кроме того, добавляет П. В. Крестов, сильно пахнущих растений в спальне надо опасаться аллергикам — эфирное масло, выделяемое такими цветами, содержит ряд веществ, неблагоприятно влияющих на организм, подверженный аллергическим реакциям. Ни в коем случае, по мнению Павла Витальевича, не стоит ставить в спальне (да и вообще где бы то ни было в доме) растения семейства пасленовых: их стебли, листья и плоды накапливают яд соланин, способный разрушать эритроциты в крови человека и угнетать центральную нервную систему. После появления одышки, рвоты, учащенного сердцебиения отравившийся «парами» соланина может потерять сознание и даже впасть в кому. Весьма популярный среди цветоводов цветок семейства ароидных — диффенбахия. Как выяснили ученые, она также опасна из-за наличия во всех своих частях токсичных алкалоидов, цианистых соединений, оксалатов кальция (вредных веществ, образующих в организме человека камни и песок в почках). При повреждении диффенбахии последствия могут быть весьма серьезными — если человек касается данного участка растения, возникает острая боль. Крайне опасно брать в рот листья диффенбахии, что могут сделать домашние животные и маленькие дети — после этого отекает гортань, пострадавшего нужно срочно вести в поликлинику.

Кактусы не улавливают, а реально бесят

Крестов также развенчивает популярный миф о пользе кактусов, которые якобы «улавливают радиацию». На самом деле, доказывает Павел Витальевич, кактусы — едва ли не самые опасные комнатные растения в доме, их не только нельзя ставить в спальне, но и вообще желательно не держать в квартире: сок кактуса содержит свыше 100 алкалоидов, от которых страдает нервная система как людей, так и домашних питомцев. Собаки, кошки и другие животные делаются чрезмерно возбудимыми, у них могут возникнуть судороги и галлюцинации.
Умная: последние новости
Токсичная пыль, ароматы для дома и другие опасные вещи у вас дома Как меняется мужской организм во время любви Лоалва Браз: что произошло с исполнительницей зажигательной «Ламбады»
Женский форум
Дом и сад , Октябрина Ганичкина , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли9
Как правильно хранить зимнюю обувь
6 способов научиться лучше понимать людей
Как правильно стричь ногти на ногах?4
Что будет, если есть арахис каждый день
Новости партнеров
Видео
Бойко рассказала, зачем ей большая грудь
Звёзды
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли
Звёзды
Мама Наташи Королевой надела шляпку-борщ
Звёзды
Сестра показала, как сын Фриске зовет маму
Звёзды
Цекало рассказал об отношениях с новой женой
Звёзды
Мать Наташи Королевой удивила фанатов
Звёзды
Выступление сына Рудковской запретили за границей
Звёзды
Актрисы, которым не помешала спорная внешность
Звёзды Красота
Какие тайны скрывают продавцы колбасы
Еда Здоровье
6 признаков неухоженного мужчины
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение