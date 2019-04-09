Вещи, которые должны быть в женской сумке

В советские времена женщины считали хорошей сумкой ту, в которую можно было легко и незаметно поместить несколько килограммов картошки. Времена дефицита прошли, и теперь мало кому в голову придет идея использовать модный дамский аксессуар в качестве продуктовой авоськи. Но там часто не хватает очень нужных вещей, тогда как неделями хранятся старые чеки, рекламные листовки или обертки от конфет. Вот 16 предметов, которые действительно могут пригодиться.

Тампон или прокладка

Нельзя предугадать, как наш организм отреагирует на стресс, резкую смену климата в путешествии и ряд других ситуаций. Потому даже если «красные дни календаря» не ожидаются, всегда нужно иметь под рукой самое популярное гигиеническое средство. Ведь не факт, что в нужный момент в поле зрения окажутся аптека или супермаркет.

Обезболивающее

Пластинка анальгетика может помочь в сложной ситуации. Разболелась голова или болезненные критические дни, а отдых не предвидится — привести в чувства может чудодейственная таблетка. Не раз спасала, рекомендую.

Зарядка для телефона

Кто не знает, как некстати разряжается мобильный телефон. Не забудьте захватить с собой зарядку — ведь у окружающих сложно найти походящую именно вашему гаджету. А еще лучше — купите портативную, чтобы уж точно всегда оставаться на связи.

Газовый балончик или электрошокер

Защита — прежде всего. Пусть вам никогда не понадобится газовый балончик или электрошокер, но ведь никогда не знаешь, чего ждать от мира. А с ними стая злых собак или пьяный хулиган в закоулке не страшны.

Мне, к частью, только раз пригодился балончик — когда в кафе к нашей компании пристал пьяный незнакомец, который вел себя агрессивно. Щедрая порция слезоточивого вещества — и злоумышленник сразу был обезврежен. Он не мог прийти в чувства даже через полчаса, когда его уводили полицейские.

Салфетки

Мокрые и сухие, матирующие и антибактериальные. Всегда должны быть под рукой — поправить дневной макияж, протереть руки, протереть обувь от пыли или грязи… Словом, без салфеток никуда.

Колготки

Весь тщательно продуманный образ может потерпеть фиаско, если вашу ногу будет «украшать» стрелка или целая дырка на колготках. Кому не знакома такая ситуация? В моей сумке всегда есть запасная пара, так как знаю, что если не тетенька в транспорте порвет их пакетами, то сама зацеплюсь за что-либо. Места запасная пара много не занимает — это маленький пакетик во внутреннем отделении сумки.

Пластырь

Неожиданная травма или натертая новой обувью нога — на помощь приходит пластырь. А лучше несколько. Оптимальный вариант — не целая лента, а несколько отдельных.

Жевательная резинка

В течение долгого рабочего дня так хочется освежить дыхание… Особенно если вечером ждет спортзал или встреча с друзьями. Носить с собой зубную щетку и пасту мало кто станет, а вот жвачка или спрей с ментолом — самое то.

Пилочка

Очень часто нас раздражают сколы на ногтевом покрытии или отслоившийся/сломанный ноготь. Желательно всегда иметь при себе пилочку — чтобы быстро устранить проблему.

Расческа

Ну как без нее? Даже если у вас короткая стрижка, привести волосы в порядок всегда необходимо, не говоря уже об обладательницах длинных волос. Ходить растрепанной по улице или офису как-то неудобно, а пользоваться чужой расческой как минимум негигиенично. Носим свою.

Зеркальце

Тоже незаменимая вещь, ведь несколько раз в день надо бы проверить, не осыпалась ли тушь, как обстоят дела с помадой и не пора ли припудрить нос от жирного блеска. Оптимально — пудреница с зеркальцем, так сказать, 2 в 1, места много не требует.

Мини-косметичка

Речь не о сумке со всем набором косметики — вы же не профессиональный грим накладывать собираетесь. Но любимая помада, карандаш для губ или глаз, возможно, тушь… У каждой леди свой минимум, который поможет в считанные минуты привести себя в божеский вид.

Духи и/или антиперспирант

Нет, тащить с собой увесистую банку парфюма не стоит, а вот миниатюрка или даже пробник — самое то. Раз-два — и вы благоухаете как весенняя роза. По той же причине хорошо, если в сумке есть место и для дезодоранта или антиперспиранта — освежиться в течение дня или после посещения спортзала/бассейна никогда не бывает лишним. Особенно в жару.

Бутылка воды

Без воды не обойтись, даже если вы можете в любой момент купить чай или кофе. Диетологи, которые сейчас пропагандируют здоровое питание, призывают носить с собой воду, и с недавних пор небольшая бутылка всегда находится в моей сумке.

Универсальный крем

Незаменим для обветренных губ и сухой кожи рук. Не знаю, как можно выйти из дома без крема, который так часто выручает. Маленький тюбик — у меня аптечный, с мочевиной, отлично увлажняет кожу.

Блокнот и ручка

В женской сумке просто необходима ручка с блокнотом, в моей так это целая тетрадка. Сколько раз выручали — даже не сосчитать. Вычеркнуть выполненные пункты из списка дел, написать новый, оставить телефон или почту, сделать наброску будущей статьи для сайта…

Конечно же, содержимое сумки варьируется от нужд и желаний самой женщины. Но по умолчанию там должны находиться ключи, кошелек с карточками, телефон и хоть один документ, удостоверяющий личность. Кстати, можно захватить еще средство контрацепции или зонтик. Мало ли, порыв страсти или дождь…