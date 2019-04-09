Как правильно хранить продукты в холодильнике 

У каждой полки холодильника свой температурный режим. Чтобы продукты дольше хранились и их было удобно брать, правильно используйте все отсеки холодильника.
Дверца холодильника — самая теплая его часть. Здесь стоит хранить яйца, соусы, соки и алкоголь. Молоко в дверце хранить не стоит — там оно портиться быстрее.
На верхней полке лучше хранить салаты, ягоды и зелень. Последнюю лучше хранить в пластиковом стаканчике с водой.
Вторая полка лучше всего подходит для молочной продукции. Сыр, масла и йогурт лучше хранить именно там. Это, так называемая полка для завтрака — там же можно хранить готовые блюда и десерты.
На нижней полке правильно хранить сырое мясо и рыбу, а также копчености и колбасы.
В ящиках влажность выше — традиционно там храняться овощи и фрукты.
Планируйте меню
На самом деле забитый холодильник — не всегда хорошо. В таком холодильнике воздух плохо циркулирует между продуктыми и они быстрее портятся.
Идеально, если у вас есть примерное меню на неделю. Продукты покупайте с учетом своих планов — тогда не придется выбрасывать испортившееся мясо или старый кефир. Старайтесь хранить продукты в прозрачных контейнерах — так вы вряд ли забудете, что именно лежит на полках.
Замораживайте все
Правильная заморозка — дело не такое простое. В нижнем ящике рекомендуется хранить мясо и рыбу, в среднем — полуфабрикаты, в верхнем — ягоды и овощи.
Также мало кто знает, что замораживать можно хлеб, яйца — как сырые, так и вареные. Важно замораживать продукты порционно, чтобы избегать повторной заморозки.