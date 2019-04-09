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Что нужно знать, чтобы арендовать дачу. Советы и правила 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Как арендовать дачу, чтобы отдых за городом прошел без проблем? Изучите наши советы.

Совет 1: начните поиски дома уже сейчас

В начале июня все приличные дачные домики уже будут заняты. Поэтому позаботьтесь об аренде дачи на лето заранее. Начните уже сейчас изучать все предложения по аренде. Поспрашивайте у знакомых, возможно, они поделятся полезными контактами.
Есть несколько нехитрых советов, которые помогают избежать конфликтов.
Иван Кадочников Адвокат, эксперт-консультант Общественной палаты Свердловской области

1. Совет первый: оформляйте все письменно

Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок менее года, может не регистрироваться в регпалате. Большинство людей так и поступают. Но в любом случае необходимо составить документ в простой письменной форме.
В данном договоре есть ключевые моменты: стороны (необходимо проверить совпадение по паспорту фамилии, имени, отчества и паспортных данных с пропиской); наименование объекта недвижимости (так, как указано в выписке из регистрационной палаты); размер арендной платы и порядок ее внесения.
Всегда оформляйте передачу денег расписками. Никогда не перечисляйте деньги на карту — в случае спора в суде сложно подтвердить факт получения денежных средств арендодателем.

2. Совет второй: проверяйте информацию

Сейчас очень хорошо развиты электронные сервисы. На сайте https://rosreestr.ru/site/ можно проверить, есть ли такой объект недвижимости, кто его собственник и есть ли споры по этому имуществу.
Сейчас нормальная практика, когда арендодатель представляет свежую выписку из Росреестра в электронной форме. Стоит это от 200 рублей, и каждый может запросить эту информацию. По ней всегда можно проверить кадастровый номер, кто собственник и другие существенные условия.

3. Совет третий: не забывайте про движимое имущество

Очень часто вместе с договором аренды недвижимого имущества — дома и земельного участка — предлагают подписать договор аренды движимого имущества: в нем указываются столы, стулья, диваны и все другое имущество, как правило, свыше пяти тысяч рублей. Внимательно отнеситесь к данному договору и оговорите степень нормального износа имущества, чтобы потом арендодатель не требовал за старый диван новый.

Совет 2: проверьте у арендодателя документы

Обязательно запросите у арендодателя документы, подтверждающие право собственности на дом. Так можно выяснить, если у дачи другие собственники. И если окажется, что есть, они должны быть в курсе аренды и одобрить ее (лучше в письменном виде).
Кроме того, вы убережете себя от мошенников, которые наживаются за счет арендаторов. Они договариваются об аренде дачи, которая им не принадлежит, а когда приходит время заезжать в загородный домик, исчезают с вашими деньгами, обманув таким способом и других людей.

Совет 3: обсудите детали и условия проживания

Договоритесь, как будете действовать в случае непредвиденных обстоятельств. Если вам, например, придется срочно съехать, будут ли возвращены деньги за неиспользованные дни аренды.
Кроме того, узнайте, можно ли привозить с собой питомцев или устраивать на даче шумные вечеринки. Некоторые арендодатели в таких вопросах крайне принципиальны.

Совет 4: проверьте, есть ли в доме удобства и их состояние

Прежде чем снять дачу на лето, обязательно проверьте проводку в загородном домике. Включите по очереди все электроприборы, чтобы проверить работу предохранителей. Кроме того, убедитесь в исправности водоснабжения и отопления. Все это нужно делать в присутствии хозяина дачи, чтобы потом договориться об исправлении недостатков.

Совет 5: познакомьтесь с соседями

Нелишним будет узнать о соседях по даче. Убедитесь, что они не будут мешать вам отдыхать громкой музыкой и шумными застольями. И, наоборот, узнайте, не будут ли они против, если вы сами пригласите гостей.

Совет 6: изучите местность, где расположена дача

Узнайте, где находится ближайший магазин и пункт оказания медицинской помощи, заправка, аптека и другие полезные учреждения. Если вдруг что-то понадобится, желательно, чтобы это было в пешей доступности.

Совет 7: застрахуйте арендуемый дом

На случай пожара и других происшествий лучше застраховать дом на время вашего пребывания там. Тогда не придется думать о возмещении компенсации за нанесенный ущерб.

Совет 8: составьте письменный договор

Никогда не договаривайтесь об аренде на словах, ведь вы будете платить за проживание на даче реальные деньги! Обязательно составьте с арендодателем письменный договор. Его можно заполнить по стандартной форме, которую легко скачать из интернета. А можно составить и самостоятельно.

Что должно быть прописано в договоре аренды:

  • дата и место заключения договора;
  • фамилия, имя, отчество сторон и их паспортные данные (в этом случае к договору обязательно приложите копии этих документов);
  • информация о сдаваемой недвижимости (ее месторасположение, площадь дома, размеры земельного участка, а также перечень других строений, расположенных на участке);
  • информация о документе, подтверждающем право собственности;
  • срок договора, а также порядок и условия расторжения договора;
  • права и обязанности сторон;
  • размер арендной платы и порядок ее внесения (ежемесячно, в конце сезона, разово);
  • ответственность по содержанию имущества и оплате коммунальных платежей
  • фамилии, имена и отчества жильцом, которые будут находиться на даче вместе с нанимателем (если есть домашние животные, их включить обязательно);
  • перечень имущества, которое вместе с домом и участком передается в аренду (мебель, техника, посуда и прочее). Обязательно в качестве приложения к договору составить список этого имущества и состояние (есть ли повреждения или что-то новое);
  • порядок компенсации ущерба за причинение вреда этому имуществу.
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