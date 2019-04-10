За ремонт будут штрафовать на 50 тысяч рублей

В России введут новые штрафы за незаконную перепланировку жилых помещений. Законопроект уже добрен специалистами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «РГ».

Отмечается, что речь идет о юридических лицах.

Если раньше за незаконную перепланировку в квартирах штрафовали только физических лиц, то сейчас наказывать начнут и бизнесменов.

По словам авторов идеи, коммерсанты часто выкупают жилые помещения на первых этажах и переоборудывают их под свой бизнес. В процессе ремонта нередко проводится перепланировка, которая не согласовывается с властями, а это очень опасно для всего дома.

Согласно новой норме, штраф за это нарушение составит от 40 до 50 тысяч рублей.