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За ремонт будут штрафовать на 50 тысяч рублей 

Primpress 6 часов назад
Фото: Primpress
В России введут новые штрафы за незаконную перепланировку жилых помещений. Законопроект уже добрен специалистами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «РГ».
Отмечается, что речь идет о юридических лицах.
Если раньше за незаконную перепланировку в квартирах штрафовали только физических лиц, то сейчас наказывать начнут и бизнесменов.
По словам авторов идеи, коммерсанты часто выкупают жилые помещения на первых этажах и переоборудывают их под свой бизнес. В процессе ремонта нередко проводится перепланировка, которая не согласовывается с властями, а это очень опасно для всего дома.
Согласно новой норме, штраф за это нарушение составит от 40 до 50 тысяч рублей.
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