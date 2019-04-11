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Богатый урожай картофеля на маленьком огороде: метод Виктора Сергеенко 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Несмотря на дешевизну овощей «в сезон», большинство дачников все равно выращивает свой собственный картофель: одному хватает полутора десятка кустиков, а другой засаживает 3-4 сотки. Виктор Сергеенко, неутомимый сибирский огородник, на небольшом садовом участке с успехом выращивает разные культуры. У него под рукой всегда есть видеокамера, и своим опытом популярный блогер делится с подписчиками канала на платформе YouTube. А все самое важное он изложил в книге «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи».
Молодой картофель очень вкусен во всех видах: хоть отварной, хоть жареный, хоть запеченный в духовке — просто объеденье! Поэтому стоит его выращивать на дачном участке хотя бы в небольшом количестве. Ведь так приятно летом пойти и накопать молодой картошечки. Поскольку специально выделять место под картофель на маленьком дачном огородике часто бывает непозволительной роскошью, можно его высадить в качестве уплотнителя между кустами молодой смородины, яблоньками и другими плодовыми культурами. Кроме того, разместить картофель можно по обеим сторонам грядок огурцов, арбузов, кабачков или дынь в 1-2 рядка, чтобы после уборки урожая второго хлеба высвободилось место под эти разрастающиеся культуры.

Посадочный материал

Чтобы вырастить здоровую и вкусную картошку, в первую очередь необходимо заготовить качественный посадочный материал. При сборе урожая обязательно раскладывайте выкопанный картофель отдельно по сортам, причем для каждого сорта в одну кучку кладите клубни от мощных, урожайных кустов с ярко выраженными сортовыми признаками (отсюда будем отбирать семена), а в другую — весь остальной урожай. На семена нужно брать клубни величиной около 10 см, потому что они дают урожай больше, чем те, что помельче. Семенной картофель нужно тщательно промыть в чистой воде, просушить, рассыпать в светлую кладовку на 2 недели на прозеленение и только после этого отправить в погреб. Хранится запас семян в открытых полипропиленовых мешках, по 1 ведру в мешке.
В начале апреля необходимо занести семена картофеля в тепло для проращивания. Клубни пересыпаем в решетчатые ящики. Помещаем их сначала в темное место на 5 дней, потом переносим на свет, а перед высадкой снова убираем на 5 суток в темную кладовку. Эти простые процедуры стимулируют картофель к активному росту и обеспечивают более раннее получение урожая. ^hide [2] Выбрать подходящий сорт картофеля для посадки вы можете в нашем маркете, который объединяет крупные интернет-магазины. Подборка Семенной картофель. ^collection [574,4]

Как сажать и ухаживать

Предшественниками картофеля должны быть капуста, огурцы, морковь или свекла. Еще осенью на выделенные под эту культуру места равномерно рассыпаем перегной куриного помета (2–3 кг на 1 м²) и оставляем так до весны. Посадку пророщенных клубней раннего картофеля, предварительно опудривая их древесной золой, обычно проводят в первых числах мая на расстоянии 70 см друг от друга и на глубину 15 см. После появления всходов высотой до 5-10 см следует сделать первое окучивание растений, закапывая их целиком. В случаях, когда заморозки все-таки приходят в первых числах июня, посадки нужно защитить полосами укрывного нетканого полотна.

Картофель нужно окучивать два раза

Когда картофель вытянется до 30-40 см, приходит время второго окучивания, причем огребать его нужно высоко: оставлять только макушки. В июне и июле картофель следует поливать раз в неделю и 1 раз подкормить раствором куриного помета, приурочивая это к подкормке других овощей. С колорадским жуком, если он появляется, бороться нужно незамедлительно — сразу, как появится, не давая возможности расплодиться.
«В последнее время использую ранние сорта ('Любава', 'Ред Скарлет', 'Розара') и сорта среднего срока созревания ('Адретта' и 'Тулеевский'), — пишет Виктор Сергеенко. — Поздний сорт картофеля у меня без названия: народной селекции». Также хорошо зарекомендовал себя сорт с удлиненно-овальными клубнями, имеющими кожуру фиолетово-синего, а мякоть — кремового цвета. Называется он 'Кубинка'. Молодые клубни можно начинать подкапывать уже с середины июля.
Картофель при хорошем уходе вырастает мужику по пояс, а урожай у некоторых кустов бывает — без малого ведро! А некоторые клубни — так просто великаны! Узнать больше об опыте успешного огородничества в климатических условиях Сибири вы можете, прочитав книгу Виктора Сергеенко «Огород. Как я выращиваю здоровые овощи», приобрести которую можно в официальном интернет-магазине издательства. Автор собрал в ней свои самые интересные и надежные советы.
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