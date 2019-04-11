Спальня, в которой легко просыпаться: 7 советов профи

На кухне мы готовим пищу и наполняемся силами, в гостиной встречаем гостей и расслабляемся, ванная комната помогает соблюдать гигиену и наводить красоту, но главным помещением в любом интерьере была и остаётся спальня — комната, где мы отключаемся от мира, восстанавливаем силы и каждое утро заново обретаем себя.

Сегодня мы решили поговорить с профессиональным дизайнером Екатериной Семыкиной о том, из чего же состоит идеальная спальня и как её в таковую превратить.

Екатерина вовлекается во все стадии проекта, начиная от планировочного решения, подбора мебели и отделочных материалов, рабочих чертежей для строителей, 3D-визуализации или концептуальных эскизов и заканчивая авторским надзором.

Эргономичное пространство

Грамотное расположение мебели в помещении необходимо проработать до начала ремонта, чтобы можно было передвигаться «с закрытыми глазами». Стоит избегать большого количества отдельно стоящих предметов, излишней массивности и гигантизма. Всё должно быть функционально и гармонично.

Климат-контроль

Когда на улице +35, а в спальне +40, это явно не способствует здоровому сну. Поэтому соблюдение температурного режима и уровня влажности в спальне очень важно.

Освещение

Атмосфера спальни должна дарить спокойствие и расслабление, поэтому освещение играет очень важную роль. Лучше всего продумать несколько уровней света: верхний (люстра), фоновый (по периметру) и, конечно, бра или светильники у кровати. Каждый светильник должен включаться автоматически при входе в спальню и дублироваться у кровати.

Звукоизоляция

Звукоизоляция не только поглощает шум, который доносится из спальни, но и защищает сон от внешних раздражителей, например от громких соседей, работающего телевизора и так далее.

Матрас и подушка

Удобные матрас и подушка необходимы, чтобы не только комфортно засыпать, но и просыпаться свежим и отдохнувшим. Если рассматривать пары, у которых разные требования к матрасу, то можно использовать не один матрас, а два, например на одну половину более жёсткий, а на другую — более мягкий.

Цветовая гамма

Чаще всего при выборе цветового решения спальни используется пастельная цветовая гамма. Но есть много людей, которые любят яркие или тёмные цвета, и пастельная гамма для них будет раздражителем. Поэтому единого рецепта оттеночного решения не существует. Главное — избегать агрессивных цветов и резких контрастов. В целом цветовая палитра должна привносить в интерьер спальни спокойствие и умиротворение.

Дизайн

Интерьер спальни можно разнообразить с помощью текстильного оформления (шторы, покрывала, подушки). Можно использовать самостоятельное напольное покрытие, например вместо массивной доски постелить ковролин — это придаст больше уюта. Если в остальном интерьере в оформлении стен используется краска, то в спальне могут быть обои или комбинация обоев и краски. Спальня — это самостоятельная приватная зона, но при этом пространство спальни должно гармонировать со стилистикой интерьера в целом.