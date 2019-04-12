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Почему нельзя оставлять на ночь грязную посуду 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Даже в наши дни, когда у многих есть посудомоечные машины, значительно облегчающие жизнь, порой люди оставляют в раковине грязную посуду до утра. Но делать это категорически не рекомендуется.
Во-первых, это неправильно с точки зрения гигиены и здоровья. Остатки пищи, которые присутствуют на посуде за ночь вступают между собой в реакцию, вызывающую процесс гниения. В результате это приводит к неприятному запаху.
Кроме того, на грязной посуде очень быстро размножаются бактерии, и даже если утром вы отмоете тарелки и чашки до блеска, не факт, что вредные микроэлементы не останутся на поверхности посуды или в микротрещинах. А это может привести к проблемам со здоровьем. Прибавьте к этим «прелестям, тот факт, что засохшие остатки пищи порой бывает крайне трудно отмыть.
Суеверным людям наверняка известна и примета, связанная с грязной посудой. Согласно ей, лень и нежелание вымыть грязные тарелки, оставив их в раковине до утра, может привести к денежным убыткам.
Кроме того, посуда с остатками еды крайне привлекательна для насекомых и одним далеко не приятным утром вы рискуете обнаружить на своей кухне непрошенных гостей.
Женский форум
Дом и сад
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