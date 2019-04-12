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Как правильно хранить зимние вещи летом 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Стилист рассказала «АиФ-Юг», как правильно хранить зимнюю одежду и обувь.
«Для начала нужно разобрать все шкафы, посмотреть, что идет в долгий ящик до следующей зимы, а какие вещи можно адаптировать к весне (летящие платья и юбки носим с уютными джемперами, а комбинацию — под водолазку), — рассказывает стилист Алина Новикова. — Убирая вещи на хранение, необходимо проследить, чтобы они были чистыми. Пятнышки спустя месяцы вывести гораздо сложнее.
Обувь тоже надо тщательно вымыть, сменить набойки и сделать профилактику при необходимости. Когда вам при наступлении следующей зимы срочно понадобится надеть любимую пару, вы будете радоваться, что сделали все заблаговременно.
Для хранения вещей удобно использовать специальные вакуумные пакеты. Так одежда займет раз в пять меньше места».
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Дом и сад , Алина Новикова , Аргументы и Факты
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