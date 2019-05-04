Четыре типичные ошибки при ремонте

Ту или иную ошибку при ремонте совершает большинство людей, пытающихся провести обновление квартиры самостоятельно.

Неправильный порядок работ

При проведении ремонта порядок работ должен быть таким: сначала делается разводка электрики, водоснабжения и канализации, потом (при необходимости) заливаются черновые полы. После этого ремонт движется "сверху вниз": сначала штукатурятся потолки, потом стены. На этом этапе кладется плитка. Позже устанавливаются дверные косяки (сами двери не навешиваются). После потолки красят водоэмульсионной краской и стелят полы. Готовые полы следует закрыть листами оргалита или очень плотным полиэтиленом, чтобы не поцарапать. После этого можно клеить обои и навешивать двери. Последний этап — установка плинтусов, включая потолочные, и навеска дверей.

Пропуск какого-либо этапа

Чаще всего забывают прогрунтовать стены и потолки, а потом удивляются, почему краска "тянет", отваливается или ложится неровно.

Отсутствие внятного проекта или эскиза

Никогда не начинайте ремонтные работы, если вы недостаточно четко представляете себе, что хотите получить в результате. Нарисуйте план квартиры, мебель и представьте, как вы будете в квартире жить. Где будет стоять бытовая техника? Туда надо подвести электричество и сделать розетки.

Снос вентиляционного короба