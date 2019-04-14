Что делать, если на кухне завелась пищевая моль

Пищевая моль в квартире может появиться даже у хозяев, поддерживающих идеальную чистоту. Чаще всего ее личинки приносят в дом из магазина вместе с сыпучими продуктами: сухофруктами или крупами. Взрослая пищевая моль — это небольшая бабочка сероватой окраски длиной до 1 см. Ведет ночной образ жизни и легко "уходит от погони" — прихлопнуть ее руками сложно. Обычно ее обнаруживают не сразу. Живет моль от нескольких дней до трех недель, и этого оказывается достаточно, чтобы заразить отложенными яйцами практически любые сухие продукты. Разновидностью кухонной моли является моль фруктовая, которая предпочитает откладывать яйца в чае, сухофруктах и семечках.

Как не допустить появления моли?

Кухонная моль может прекрасно жить в закупоренных герметичных банках: она легко переносит недостаток кислорода. Поэтому в первую очередь надо внимательно осмотреть купленные крупы и сухофрукты. И никогда не пересыпать новую порцию круп в банку к оставшимся старым запасам. Если моль обнаружена, испорченные продукты следует выбросить. Если же выбросить их не поднимается рука, то можно перебрать крупы и прогреть в микроволновке или духовке (около 15-20 минут при температуре 60-70 градусов). После остывания сложить в герметичную тару на хранение. Прогревание уничтожит яйцекладки и личинок.

Как избавиться от пищевой моли?

Следует достать, проверить, выбросить или прогреть все сухие продукты. Полки шкафов и столов, а также емкости для хранения продуктов тщательно вымыть снаружи и изнутри. Промазать столовым уксусом любые щели, где могут спрятаться насекомые, и оставить все шкафчики открытыми до полного просыхания. Разместить в шкафчиках между емкостями с сыпучими продуктами липкую ловушку для пищевой моли. Оставшиеся бабочки, привлекаемые запахом, будут прилипать к ней — так вы поймете, что извести пищевую моль полностью не удалось и обработку кухни следует повторить.