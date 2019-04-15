Как правильно стирать постельное белье

Постельное белье — вещь не из дешевых. А менять его нужно часто, чтобы в нем не скапливалась грязь и пыль. Существует несколько правил для того, чтобы оно служило дольше.

Как часто

Некоторые люди меняют постельное белье раз в месяц, другие — раз в две недели. На самом деле это нужно делать раз в 10 дней. Если вы часто потеете во время сна, необходимо менять белье чаще. Грязная постель может стать причиной обострения хронических заболеваний, например, астмы. В ней скапливается грязь и пыль. Грязное белье может вызвать аллергию или экзему, ведь со временем оно становится благоприятной средой для развития бактерий.

Стирка

То, как нужно стирать постельное белье, зависит от ткани, из которой оно сделано. Например, самый популярный материал — хлопок. В первый раз рекомендуется стирать его в холодной воде вручную. Затем белые ткани можно стирать при температуре 90-95, а цветные — при 40. Лен можно стирать в машинке при температуре 40-60, а также использовать отбеливающие средства. Для шелка возможна только ручная стирка, его нельзя тереть руками или щеткой, нужно просто ополаскивать. Синтетику нельзя кипятить, рекомендуемая температура — 60 и ниже.

Сушка

То, как нужно сушить постельное белье, также зависит от ткани. С хлопком, например, нужно смотреть на этикетку. Если на ней не написано, что можно использовать электрические нагреватели, то сушите его в расправленном виде на открытом воздухе без попадания солнечных лучей. Лен нельзя сушить в специальных устройства, он может "сесть". Шелк нельзя сушить в тепле и на железных поверхностях. Синтетика также не любит горячие поверхности.