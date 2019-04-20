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Почему опасно жить в маленьких квартирах 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Открытые источники
Между наличием опасных болезней и размером квартиры существует прямая связь. Чем меньше жилплощадь, тем больше заболеваний там можно "подхватить". К тому же, исследования показали, что человек, у которого есть отдельная комната, живет на 8 лет дольше.

Чем можно заболеть

Исследования показали, что вероятность появления острых заболеваний дыхательных путей выше у людей, которые живут в маленьких комнатах. Если она не больше 14 квадратным метров, то стоит позаботиться о том, чтобы она всегда была убрана и о том, чтобы в ней нигде не скапливалась пыль. В случае несоблюдения этих условий, у жильцов может появиться астма, бронхит или гайморит.

Какие травмы можно получить

Согласно медицинской статистике, вероятность получить травму в стесненном помещении выше, чем в просторном. Процент домашних ушибов и переломов напрямую зависит от условий, в которых проживает человек. Дело в том, что хозяева маленькой квартиры стараются впихнуть туда как можно больше мебели. Соответственно она занимает много пространства и не оставляет места для движения.

Вред для психики

Прямых доказательств того, как маленькое помещение влияет на психику, нет. Существует только исследование, которое объясняет как у человека, живущего в маленькой комнате, появляется клаустрофобия. Но на самом деле, длительное пребывание в ограниченном пространстве может стать причиной постоянного стресса, раздражения и агрессии. Кроме того, такое часто может спровоцировать алкогольную зависимость.
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