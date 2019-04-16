5 главных запретов по фэн-шуй

Положительная энергия — дама капризная, но WomanHit.ru знает, как наладить с ней контакт.

Чтобы поддерживать в доме положительную энергетику, необходимо соблюдать определенные правила, которые призваны обеспечить спокойную жизнь для вас и всей вашей семьи. Правильная расстановка мебели и элементов декора действительно могут влиять на нашу жизнь, поэтому мы предостережем вас от самых распространенных ошибок, которые совершают люди, следуя правилам фэн-шуй.

Зеркала напротив входной двери

Если вы купили потрясающее зеркало в полный рост, не спешите ставить его напротив дверей. В противном случае, зеркало будет отражать поступающую в помещение позитивную энергию. Также не рекомендуется устанавливать зеркало в спальне молодоженов, так как можно спровоцировать появление третьего лишнего в ваших отношениях.

В других комнатах наличие зеркала даже желательно, причем оно должно быть именно в полный рост, чтобы отражать вас полностью, а не по фрагментам.

Если вы нашли трещину на зеркале, немедленно выбрасывайте его без сожалений.

Мусор

Как и зеркало, располагать мусорное ведро напротив дверей запрещено, согласно практике фэн-шуй. Старые вещи и пыль, которые скапливаются в ведре, довольно сильно нарушают энергетическое поле в помещении, что может негативно сказаться на ведении дел, отношениях с близкими, а также здоровье.

Ко всему прочему, старые вещи отнимают силы, которые вы могли бы направить на развитие и приобретение новых вещей. Поэтому научитесь расставаться с ненужным хламом, чтобы освободить место всему новому — как материальному, так и духовному.

Сломанные вещи

Не храните неисправные вещи дольше нескольких недель. Вам нужно как можно быстрее либо починить, либо полностью избавиться от того, чем вы не можете пользоваться. Для наглядности представьте, что ваш дом живой, как думаете, сможет ли он нормально функционировать, если один «орган» будет неисправен?

Особенно данный пункт касается посуды, так как мы пользуемся ей чаще остальных предметов, потому она портится в два раза быстрее. В трещинах на тарелках и кружках скапливается негативная энергия, которая может передаваться и вам, что приводит к нарушению внутреннего равновесия.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание — коммуникации. Текущие трубы обозначают утечку финансов. Ваш дом вместе с водой теряет материальное благополучие, так что не откладывайте вызов сантехника.

Пол разной высоты

Следите за тем, чтобы уровень пола во всех жилых помещениях был одинаковой высоты. Пол на разном уровне — плохой знак. Он как будто бы разбивает энергетическое пространство. Причем помещение, которое располагается выше остальных, становится доминирующим и оттягивает всю энергию на себя. Учитывайте этот момент при ремонте.

Острые углы

Особое внимание стоит уделить форме мебели, которую вы только собираетесь приобретать. Острые углы представляют из себя что-то вроде стрел, разрезающих пространство. Если вы уже приобрели мебель с такими углами, поставьте ее так, чтобы углы были направлены не в пустое пространство, а в сторону стены или шкафа, чтобы углы не воздействовали на свободное пространство.

К полкам по фэн-шую предъявляются свои требования: не вешайте их так, чтобы они оказывались над вашей головой, постарайтесь их «заземлить». Если нет такой возможности, подвесьте к ним шторки, чтобы они касались земли, в этом случае на вас ничего не будет «давить» сверху.

Следуя этим нехитрым правилам, вы добьетесь распространения положительной энергии по всему дому, которая необходима для любой сферы нашей жизни.