Как выращивать шампиньоны в ванной

Шампиньоны любят тепло, темноту и сырость. Оптимальное место для выращивания этих грибов в домашних условиях — погреб или подвал частного дома. В обычной же городской квартире выращивание шампиньонов можно производить в ванной комнате.

1. Для начала постелите на пол полиэтилен. Когда вы закончите свои грибные опыты, убрать грязь будет легко, просто вытянув пленку. Подготовьте невысокие пластиковые поддоны и выложите в них подогретый до 27С субстрат для шампиньонов. Лучший субстрат — выдержанный 21 день конский навоз, смешанный с соломой.

2. Посадите мицеллий шампиньонов. Для новичков рекомендуют зерновой мицелий, он наиболее приспособлен к развитию в домашних условиях. Рассыпьте его по поверхности грунта и слегка присыпьте.

3. Следите, чтобы температура воздуха была в пределах +17-27С, а влажность воздуха — не ниже 80-90%.

4. Держите дверь в ванную комнату открытой — шампиньоны любят свежий воздух и рассеянный дневной свет. Полная темнота их не порадует.

5. Грибы созреют через 4 месяца после посадки. Если шампиньон выкрутить, а не вырывать, то на этом месте вырастет новый гриб. Не употребляйте в пищу шампиньоны с потемневшей шляпкой — они могут стать причиной отравления.