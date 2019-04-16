Британские ортопедические матрасы, которые перевернули рынок

Вы не задавались вопросом, как в нашей стране покупают ортопедические матрасы? Среднестатистический человек отправляется в торговый центр, рассматривает несколько матрасов и пробует на них полежать. После 7-8 попытки он уже не понимает, чем, к примеру, 5-й по счету матрас отличался от первого.

Еще и продавец-консультант так и старается навязать покупателю самый дорогой матрас. И если все-таки человек выбирает какую-то модель, то через 2-3 недели понимает, что это все не то.

К сожалению, вернуть ортопедический матрас в магазин он уже не может. В договоре купли-продажи изящно прописано, что изделие, которое эксплуатировалось без чехла или еще по какой-либо другой причине, сдать назад нельзя.

купить ортопедический матрас один раз в 10-11 лет. Несколько лет назад данный показатель был выше — 14 лет. В США матрас меняют один раз в 6 лет, в Великобритании — в 8 лет. Скоро и Россия придет к таким цифрам, так как о здоровье многие россияне теперь задумываются превентивно. По статистике потребители могутодин раз в 10-11 лет. Несколько лет назад данный показатель был выше — 14 лет. В США матрас меняют один раз в 6 лет, в Великобритании — в 8 лет. Скоро и Россия придет к таким цифрам, так как о здоровье многие россияне теперь задумываются превентивно.

Выбор проще — выше спрос?

В 2014 году в США была образована фирма Casper, которая вышла с предложением по торговле ортопедическими матрасами в Сеть.

Таким образом она сократила издержки и снизила розничные цены. Еще одно новшество компании — отказ от широкого ассортимента для упрощения выбора покупателям.

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В 2018 году успех Casper привел к банкротству самого известного игрока на рынке — Mattress Firm. Несколько позднее онлайн-торговлей стали заниматься британские компании Simba Sleep и Eve.

Российско-британский проект Blue Sleep

Когда-то английский предприниматель М. Хамилфорд думал, как побороть бессонницу. Он узнал о компании Simba, которая доставляла на дом матрасы в компактных коробках. Хамилфорд предложил двум российским предпринимателям Д. Гуржию и Г. Семенову создать такой же сервис в России. Бизнесмены привлекли инвестиции и вместе создали Blue Sleep — российский аналог фирм Casper и Simba, которые и сейчас продают ортопедические матрасы через интернет.

Первые 6 месяцев компания импортировала матрасы из Великобритании. Когда стало понятно, что на ортопедические матрасы в России есть спрос, то производство было перенесено в нашу страну. Уникальные технологии производства и материалы были сохранены. Для наилучшего качества продукции Blue Sleep не размещает в матрасах дополнительные прослойки из лошадиных волос или водорослей. Компания завоевала рынок двумя видами ортопедических матрасов, каждый из которых состоит из двух анатомических материалов, и спрос на продукцию продолжает расти.

Рынок матрасов в России — кто на новенького?

Менеджеры Blue Sleep работают напрямую с потребителями, что позволяет устанавливать демократичные цены.

Гарантия на возврат товара — 100 дней после покупки.

Доставка матрасов осуществляется бесплатно по Москве, Московской и Ленинградской областям.

При возврате менеджеры также приезжают за матрасом бесплатно. Около 80% рынка в нашей стране принадлежит компаниям «Асконе» и «Орматек», 20% отводится мелким производителям. Задача Blue Sleep в настоящее время — занять нишу в интернете.

Возврат в течение 100 дней и отсутствие риска

“Потребительская модель покупки матрасов ужасна. Мы хотим поменять это раз и навсегда и сделать этот процесс простым и приятным”, — говорит Гоша Семёнов, Генеральный директор Blue Sleep.

Компания убрала из матрасов все лишнее и разработала две универсальных модели ортопедических матрасов, которые подходят для 90% людей. Проблема выбора перед потребителями отсутствует, а при возможности возврата в течение 100 дней риск купить ортопедический матрас неподходящего качества стремится к нулю.. Ведь если товар не понравится покупателю — деньги компания без проблем вернет.

Ортопедические матрасы Blue Sleep

В настоящее время компания предлагает два типа матрасов: Blue Sleep Hybrid из микропружин (высотой 24 см) и Sleep Concept (пенный трехслойный, высотой 20 см). Вторая модель отличается повышенной жесткостью и удовлетворяет стереотипному мнению, что спать на жесткой поверхности очень полезно. На самом деле спать полезно на анатомических матрасах, жесткость которых может быть как средней, так и повышенной. А анатомический матрас при этом подстраивается под тело спящего человека.

партнерский материал

Hybrid — сон премиум-класса

Премиальная модель Hybrid имеет несколько слоев. Верхний — открытая мембранная пена, в основе которой лежит соевое масло. Следующий слой имеет 2 тысячи запатентованных микропружин, которые делают матрас упругим и удерживают тело человека в анатомическом положении. Если на матрасе лежат два человека — то один не ощущает движения другого. Под микро-пружинами располагается твердый пористый материал для управления температурой.

Conсept — высокое качество и экономия

У модели Conсept состав похожий, только в нем удалены микропружины, вместо которых амортизационные задачи на себя взяла специальная пена. Concept жестче и плотнее, он оптимален молодого поколения, а цена на него ниже.

Все материалы для производства ортопедических матрасов привозятся из-за рубежа. Например, ткани поставляются из Бельгии, компоненты пенного материала — также из-за границы, хотя его производство налажено в России.

Стоит отметить, что за все время существования компании в магазин вернули всего 3% продукции, причем, 1% покупателей возвращают товар, так как просто ошиблись с его размерами. Простой выбор, высокое качество, удобный сервис, бесплатная доставка и гарантия на возврат — именно эти условия делают покупку матрасов Blue Sleep такой привлекательной для жителей нашей страны.