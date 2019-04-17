Чем опасна губка, которой пользовались больше недели

Одним из достоинств хорошей хозяйки во все времена считалось умение экономить. Даже в хозяйственных мелочах. Например, использование моющего средства ровно столько, сколько необходимо для мытья посуды, а порошка — для стирки. Или замена губки для посуды тогда, когда это действительно необходимо. Одни меняют ее каждые три дня, другие — раз в неделю, третьи — раз в месяц, четвертые — по мере загрязнения. Каковы здесь критерии, не всегда понятно.

Микробиолог Светлана Чубатова в данном вопросе непреклонна: менять нужно еженедельно. По ее словам, во-первых, губка накапливает жир, отчего быстро приходит в негодность. Во — вторых, она — просто идеальное место для скапливания и размножения микроорганизмов, большинство из которых — это опасные бактерии. Например, были случаи, когда из-за такой губки семью поражали инфекционные заболевания. Многие уверены, что ничего подобного с ними не произойдет, так как после каждого мыться посуды обдают губку кипятком. Действительно, бактерии в данном случае погибают, но не их споры, поэтому опасность остается, уверена Светлана Чубатова.

В журнале Scientific Reports были опубликованы результаты исследований специалистов Гисенского университета им. Ю. Либиха. С помощью ДНК анализа в посудомоечных губках, которыми пользовались от семи дней до тридцати, ученые выявили пять из десяти наиболее опасных для человека бактерий. Всего же зафиксировано более 360 видов бактерий. В описании исследования указано, что бактерии равномерно распределены как по поверхности губки, так и внутри нее. Повсюду, где они были обнаружены, ученые выявили сформировавшиеся бактериальные биопленки, которые по сути являлись колониями для «проживания» бактерий.

Журнал «Безопасность пищевых продуктов» опубликовал такие результаты исследований: средство для мытья посуды, которым хозяйки частенько простирывают губку, способно убить лишь один вид опасных бактерий — сальмонеллу. Все остальные после такой стирки прекрасно себя чувствуют и продолжают размножаться. Микробиолог Чарльз Герба в одной из своих лекций сравнил губки для мыться посуды с унитазом. По его заверению, на предмете, которым ежедневно моют тарелки и ложки, в тысячи раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Согласно научным исследованиям губка, которой пользовались более недели, содержит на своей поверхности бактерий в семь раз больше, чем число всех проживающих на Земле людей.

Еще одна популярная телепередача «Чудо техники», собрав старые губки для мыться посуды, отправила их на исследование в лабораторию. Выяснилось, что губки с недельным стажем работы буквально кишели бактериями и грибами, а на «двухнедельных» появилась кишечная палочка. Заведующая отделением медицинских осмотров, терапевт, врач высшей квалификационной категории Лина Петрова говорит, что современная химия дает множество вариантов сохранить губку подольше. Ее можно отбеливать, обезвреживать, стирать и даже кипятить. Только зачем? Даже если она прослужит до трех недель, после всех перечисленных процедур от нее останутся лишь лоскутки и нити. Стоит ли оно того, учитывая копеечные цены на новые губки.

Врач также не рекомендует поддаваться на рекламные трюки производителей хозяйственных товаров. Например, в одной из лабораторий три мойщицы посуды протестировали, так называемую, губку с серебряными нитями, бамбуковую и с целлюлозным основанием. Одним из непревзойденных качеств, согласно рекламе, является большой срок их использования, а также экономия моющих средств.

Как пояснила Лина Петрова, чудес не случилось: все три губки после мытья одного и того же количества посуды истратили примерно одинаковое количество моющих средств. При этом заселившее их число бактерий оказалось таким же, как и на любой недорогой губке. Тем более что, как выяснилось, никаких серебряных нитей нет, а от бамбука на губке — только обшивка из ткани с бамбуковой нитью, а основу составляет тот же поролон. Если любую из них использовать две-три недели, неприятностей не избежать, говорит врач.