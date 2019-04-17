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Как максимально удешевить ремонт 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Ремонт — мероприятие дорогостоящее, однако совсем без него тоже порой не обойтись. Опытные строители знают, как максимально снизить затраты и на чем можно экономить при проведении работ, а на чем — нет.

На чем нельзя экономить

На разводке электрики и сантехники. Впрочем, это не значит, что вы должны нанимать самых дорогих рабочих на рынке и закупать лучшие электрокабели. Достаточно знания основ: кабели должны быть медными, а не алюминиевыми, и соответствовать техническим требованиям для своих целей (скажем, "на свет" кладут кабели меньшего сечения, чем кабели для стиральной машины). То же относится и к автоматам для щитка. Вы также должны заранее нарисовать план квартиры с бытовой техникой, чтобы представлять, где делать розетки и куда тянуть провода. То же относится и к водоснабжению: лучше сразу сделать водоизоляцию на полу и правильно обустроить ванную комнату, чем однажды залить соседей.

На чем можно экономить

Одна из основных затрат по времени и материалам во время ремонта — выравнивание стен. Штукатурка, потом грунтовка, шпаклевка, снова грунтовка, потом обои… Скажем по секрету: клеить толстые обои можно сразу на голый бетон, достаточно тот прогрунтовать "Бетоконтактом". Купите обои под покраску метровой ширины — их достаточно легко наклеить самостоятельно и потом покрасить в любой желаемый цвет. Красить потолки можно простой водоэмульсионной краской, для стен лучше взять водоэмульсионку с добавлением латекса. Большинство "финских" красок теперь делается в России, поэтому не переплачивайте за марку, просто убедитесь, что краска в ведре достаточно плотная.

О выборе краски для стен

Все строители советуют в наших широтах красить стены в теплые тона. На чем основывается их уверенность в том, что так лучше? На опыте: если заказчики просят выкрасить стены в голубой или холодный лиловый цвет, то очень скоро звонят с просьбой перекрасить.
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