Затопили соседи, помог только юрист

Рамблер начинает серию онлайн консультаций для своих читателей. Марк Перельцвайг, один из самых востребованных в Москве юристов по гражданским делам, любезно согласился дать несколько бесплатных юридических советов нашим читателям. Рассказать о своей проблеме вы можете на этой странице.

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Купила квартиру в многоквартирном доме. Однажды прихожу домой и вижу, что с потолка ручейком льется мыльная вода. Когда покупала, не разведала, кто мои соседи, а жаль. Пошла разбираться с соседями. ми оказался отец и сын, оба неработающие пенсионеры. Реакция их была неадекватной: в квартиру пускать отказались, воду не перекрыли. Пришлось вызывать сантехника, чтобы перекрыл снаружи. Провела оценку: ремонту нанесен ущерб на сумму около 120 000 рублей. Ни о какой компенсации соседи сверху и говорить не желают. Можно ли засудить соседей и как жить с ними дальше?

Клава К., Гусь-Хрустальный

Ответ юриста:

Непросто взыскивать денежные средства с неимущих граждан. Но кое-что сделать всегда можно. Разберем ситуацию пошагово.

Первым делом переговорите с соседями-виновниками. Выясните, являются ли они собственниками данного помещения. При отказе их добровольно сообщить эту информацию можно сделать запрос через МФЦ по адресу их квартиры (услуга стоит около 400 рублей).

Если собственники они же — подавайте в суд по месту нахождения квартиры, указав их ответчиками. Перед этим обязательно направьте им письменную претензию — по почте, с описью вложенных документов — и выждите разумный срок (например, месяц).

Подача иска в суд

В исковом заявлении нужно грамотно и подробно изложить произошедшие события и подсчитать в конце итоговую сумму требований. Не бойтесь писать больше: судья все равно будет пересчитывать самостоятельно.

Вот документы, обязательные к приложению:

1. Выписка из реестра прав на недвижимое имущество — о том, что вы собственник пострадавшей квартиры. Делается в МФЦ или отделениях Росреестра

2. Акт осмотра квартиры. Его обязана составить управляющая домом компания, для Москвы это зачастую филиал ГБУ "Жилищник". Часто сотрудники УК пытаются занизить размер ущерба. Если вы не согласны с актом — обжалуйте его сначала в УК, потом можно это сделать в суде. Но для быстроты можно за несколько тысяч рублей провести независимую экспертизу.

3. Госпошлина. Ее размер зависит от итоговой суммы исковых требований. На сайте http://mos-gorsud.ru есть калькулятор и конструктор платежки (у каждого суда свои реквизиты). Совет: если размер госпошлины велик для вас, можно ходатайствовать о рассрочке либо отсрочке ее уплаты — сможете оплатить после вынесения решения.

Выберите правильно суд! Имущественные требования до 50 000 рублей подсудны мировым судам, остальное — в юрисдикции районных. Территориальную подсудность можете найти на сайтах-справочниках вроде address.mosopen.ru или moscowmap.ru. И хорошо бы потом перепроверить это на сайте суда или по телефону — в гражданской канцелярии.

Не забудьте включить в исковые требования расходы на представителя! Они должны быть подтверждены договором оказания услуг и актом оказания услуг, распиской либо чеком.

Что можно сделать с неимущими соседями?

Это зависит от оснований, на которых соседи занимают квартиру. Варианта, как правило, два: право собственности (иногда говорят "приватизированная квартира) или социальный найм (неприватизированная).

В первом случае выселить жильцов не получится.

Есть другие способы решения проблемы:

1. Если в квартире живут не собственники, узнайте — на каких основаниях? Если это нелегальные иммигранты, сообщение участковому может решить вопрос. О проделках "законных" нанимателей стоит сообщить собственнику — вполне вероятно, он не захочет больше иметь дело с "проблемными" жильцами.

2. Бывают среди причинителей вреда алкоголики, игроманы и просто те, у кого "не все дома". Стоит навести справки у участкового, в районном НД и ПНД. Если эти граждане состоят на учете, можно при посредстве прокурора и органов опеки и попечительства требовать признания — опять же, через суд — ограничения дееспособности этих граждан.

Над ограниченно дееспособными гражданами устанавливается попечительство. Ответственность за вред все равно будет нести "ограниченное" лицо, зато попечитель сможет выплачивать Вам как потерпевшему его денежные средства в счет долга.

3. Имея на руках выигрышное решение суда, нужно обратиться к судебным приставам. Они вправе произвести с должником ряд мер, и не только имущественных: временно ограничить право выезда за рубеж и право управления автомобилем, а также запретить до погашения долга продавать, закладывать, дарить и т.д. квартиру должника.

Обратите внимание: когда у должника нет никаких денег, приставы имеют право обратить взыскание на его собственность, включая и квартиру. Нельзя только отбирать единственное жилище гражданина. Узнать, есть ли у гражданина другое жилище, вам необходимо в ходе судебного разбирательства.

Теперь рассмотрим вариант социального найма. Проживающие в таких квартирах граждане могут быть выселены, если они систематически нарушают Ваши права и законные интересы, бесхозяйно обращаются с квартирой.

Систематически — это от двух раз и более. Значит, если "инцидентов" больше одного, вы собираете все соответствующие доказательства и требуете через суд выселения горе-соседей.

В любом случае хорошая идея — застраховать Ваше жилье. Такую услугу предоставляет большинство банков, работающих с физическими лицами.

P. S. Как видите, в составлении, подаче иска и ведении дела в суде есть много нюансов. Рекомендую доверить ведение дела профессиональному юристу. Если его услуги вам дороги, можно попросить составить исковое заявление. С грамотным иском вы сами сможете представлять свои интересы в суде.