Ремонт квартиры своими руками — на что обратить внимание

Несколько важных моментов, которые сберегут семейный бюджет

Начало ремонта — ответственный этап, который нужно максимально точно просчитать, чтобы избежать непредвиденных трат. Первым делом нужно сделать замеры помещения — самостоятельно или с помощью специалиста. Затем идёт дизайн-проект комнаты: здесь важно учесть детали, о которых мы расскажем.

Правильная планировка розеток

Одна из частых проблем при выборе дизайна квартиры — недостаточное количество розеток или неправильное их расположение. Помните, что несколько розеток должно быть рядом с предполагаемым местом установки техники, ещё пару — рядом со спальным местом. Розетки на кухне устанавливайте с крышками, в детской комнате — с заглушками. Лучше, если электрическая сеть будет проводиться из коридора несколькими линиями, так вы снизите нагрузку на приборы и избежите сбоя в сети от перенапряжения. Отдельную линию проведите на ванную комнату и кухню, другую — в комнаты.

Влагоустойчивое покрытие пола и стен

Строительные материалы, которые отталкивают влагу, стоят дороже. Однако опытные строители советуют покупать обои, краску и ламинат именно с таким свойством. Особенное внимание уделите полу — у дорого ламината замочные стыки обработаны качественнее, поэтому вода не будет попадать в них во время уборки, а значит ламинат не вздуется со временем. Если у вас есть дети, которые любят рисовать на стенах, обратите это в плюс: покройте одну из стен детской комнаты краской с магнитно-меловым эффектом. На ней можно рисовать что угодно и легко стирать шедевры влажной тряпкой.

Мягкие накладки на мебель

Обычно о них забывают, а потом расстраиваются, заметив на темном покрытии пола царапины. Купите клеящиеся накладки из фетра или шерсти, благодаря которым мебель будет легко перемещать. Заодно не забудьте наклеить на острые углы столов и шкафов резиновые уголки — дети точно не наткнутся на них во время подвижных игр.

Очередность ремонта

Первым делом ремонтируют потолок и ставят окна, потом стены, двери, пол и только в конце устанавливают плинтуса и размещают мебель. Если вы планируете натяжной потолок, сначала наклейте обои и только потом устанавливайте потолок, иначе возникнут проблемы с подгонкой листов под высоту потолка. Карнизы и розетки советуем ставить тоже после поклейки обоев. Единственное, заранее сделайте отверстия под них. При планировании ремонта через дизайн-бюро, специалист подскажет вам, в каком порядке делать работу.