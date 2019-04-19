Аптечные средства, которые заменят бытовую химию

Эти препараты стоят дешево, безопасны в применении и легко справятся с некоторыми бытовыми проблемами.

Аспирин

В последнее время много говорится о вреде этого лекарства. Оставим специалистам выяснять этот вопрос и попробуем найти аспирину другое применение. Так, например, шипучий аспирин легко можно использовать для удаления засоров. Разломайте таблетку на кусочки, засыпьте в слив и туда же насыпьте соду. Вещества начнут взаимодействовать и пробьют засор не хуже разрекламированных средств.

С помощью аспирина также можно легко удалить с одежды пятна крови и пота. 3-4 таблетки растворить в стакане воды, а пару нанести на пятно и оставить на пару часов. После постирать, как обычно.

Хлоргексидин

Этот антисептик с успехом можно использовать вместо жидкости для мытья полов. С грязью он справится ни чуть не хуже известных всем средств, кроме того, его можно не смывать с поверхности пола. Достаточно 50 мл хлоргексидина на ведро воды.

Поможет препарат справиться и с запахом у обуви. Несколько раз протрите ватным диском, смоченным хлоргексидином, обувь изнутри и дайте высохнуть. Плюс такой обработки и в том, что это снизит риск возникновения грибка и других инфекций.

Активированный уголь

Черные таблетки можно использовать в качестве своеобразной аромалампы, достаточно капнуть на них эфирные масла. Кроме того, с помощью активированного угля можно отфильтровать воду (может пригодиться, например, в походе).