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Почему мы переплачиваем за ЖКХ 

Рамблер 8 часов назад
Фото: deposit
Стоимость жилищно-коммунальных услуг дорожает с каждым месяцем, однако проверки показывают, что расчеты коммунальщиков основаны на нормах, не соответствующих действительности. Все замечали, как резко падает квартплата, если установить счетчики на воду и перестать платить по усредненной норме кубометров воды в месяц на человека.
Счетчиков на мусор в России нет, а жаль. Эксперимент, который прошел в Череповце, показал, что за вывоз мусора россияне переплачивают в 2-3 раза.
На протяжении месяца 16 череповецких семей с детьми и домашними животными собирали мусор, сортировали его и взвешивали. Выяснилось, что количество мусора в месяц на семью из трех-четырех человек составляет около 31-32 килограммов. При этом платят жители Вологодской области за вывоз мусора из расчета 28,24 кг в месяц на человека. Таким образом, семья из трех человек платит за вывоз 84,72 кг мусора в месяц.
"Хотя в норматив накопления и включены крупногабаритные вещи, в ходе проведения эксперимента ни в одной из семей они не образовались", отметила специализированная компания по переработке отходов по окончанию эксперимента.
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