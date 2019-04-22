Почему мы переплачиваем за ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг дорожает с каждым месяцем, однако проверки показывают, что расчеты коммунальщиков основаны на нормах, не соответствующих действительности. Все замечали, как резко падает квартплата, если установить счетчики на воду и перестать платить по усредненной норме кубометров воды в месяц на человека.

Счетчиков на мусор в России нет, а жаль. Эксперимент, который прошел в Череповце, показал, что за вывоз мусора россияне переплачивают в 2-3 раза.

На протяжении месяца 16 череповецких семей с детьми и домашними животными собирали мусор, сортировали его и взвешивали. Выяснилось, что количество мусора в месяц на семью из трех-четырех человек составляет около 31-32 килограммов. При этом платят жители Вологодской области за вывоз мусора из расчета 28,24 кг в месяц на человека. Таким образом, семья из трех человек платит за вывоз 84,72 кг мусора в месяц.