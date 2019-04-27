Как узнать, что вашу квартиру хотят ограбить

У воров есть много уловок, с помощью которых они узнают о наличии хозяев в квартире. Обычно хозяева не обращают внимание на такие мелочи, а стоило бы.

Метка в щели

Чтобы узнать о долгом отсутствии жителей квартиры, воры оставляют метки. Одной из них может быть кусок ткани, бумага или монета. Эти вещи можно вставить между каркасом и самой дверью даже, если она довольно плотно закрыта. Если эта метка никуда не пропадает долгое время, то грабители будут уверены, что никого нет дома.

Обезопаситься от этого очень просто — попросите соседей следить за вашей дверью во время вашего отъезда. Если вы с ними в хороших отношениях, оставьте им ключи и попросите включать свет каждый вечер.

Резинка на ручке двери

Обычно воры закрепляют резинку или обвязывают веревку вокруг дверной руки, а еще иногда вставляют ее в замочную скважину. Это делается для того, чтобы хозяин квартиры наверняка ее убрал. Если резинка долго продолжает висеть, грабители поймут, что дома никого нет, и проберутся в квартиру.

Способ безопасности примерно такой же. Можно попросить родственников или соседей заходить в квартиру и проверять ее на наличие "меток".

Пустой почтовый ящик

Многие знают, что нельзя оставлять почту в ящике, так как воры поймут, что хозяина квартиры точно нет дома. Иногда они заходят слишком далеко и забирают вашу корреспонденцию чтобы узнать больше информации о владельце квартиры. Конечно такое бывает очень редко и они часто возвращают письма, но иногда они просто не влезают обратно в почтовый ящик, и им приходится забирать это с собой и выбрасывать.

Обмануть злоумышленников просто: нужно часто забирать почту из своего ящика или вовсе заклеить его на время вашего отъезда. Если, конечно, вы не ждете важных писем.