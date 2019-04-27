Почему нельзя выбрасывать чайные пакетики

Из уже использованных чайных пакетиков можно не только заваривать еще один напиток.

Избавление от неприятного запаха

Высушенный чайный пакетик можно положить в обувь, чтобы избавиться от неприятного запаха. Оставьте его на насколько часов. Если ароматы не слишком сильные, он впитает их.

Несколько пакетиков в холодильнике — хороший способ избавиться от запахов. Соберите несколько штук в маленькое блюдце или поместите в пластиковый контейнер.

Чайные пакетике помогут избавиться от запаха лука с рук, например, после готовки. Разотрите его между ладонями во время мытья.

От боли

Если у вас болит зуб, не спешите принимать обезболивающее. Опустите пакетик чая в теплую воду, а затем приложите его к щеке в качестве компресса. Он поможет перенести осложнения до визита к врачу.

Также чай хорошо справляется с ожогами. Но здесь подойдет любой сорт зеленого чая. Заварите его, а затем охладите до комнатной температуры и приложите к месту ожога. Он снимет боль и успокоит кожу.

Если добавить использованные пакетики в тазик с водой, получится отличная ванночка для ног. Она снимет отеки и предотвратит потливость и неприятные запахи.

Для красоты

Из пакетиков с чаем можно сделать компресс под глаза, который избавит от отечности. Заварите еще один напиток, и окуните в него ватные тампоны. Положите их под глаза как патчи и подождите 10 минут. Кожа под глазами станет выглядеть лучше: уйдет синева и "мешки".

Охлажденный настой из ромашкового чая подойдет для полоскания волос. Отвар будет питать корни и поможет избавиться от перхоти. Заварите и охладите его, и прополоскайте волосы после применения шампуня, но перед тем как нанести бальзам или маску. Если у вас осветленные волосы, такая процедура предотвратит появление желтизны.

Чистящее средство

Если у вас есть сковородка или кастрюля, которая никак не хочет оттираться, попробуйте очистить ее с помощью пакетиков. Замочите их с посудой и оставьте на ночь, на утро вся грязь будет легко смываться.

Некоторые люди используют чайные пакетики для чистки деревянной мебели. Дело в том, что они не портят ее, не оставляют царапин и сохраняют цвет. Чайный настой также подойдет для чистки деревянного пола.