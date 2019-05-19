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Санузлы на кухне: почему бы и нет 

Рамблер 7 часов назад
Недостаток жилой площади, отсутствие денег на вменяемый ремонт, низкие бытовые стандарты и готовность жить "абы как" приводит к тому, что некоторые российские квартиры отличаются невероятной экстравагантностью планировки. В нашей подборке можно увидеть наиболее яркие примеры: совмещенные с кухнями туалеты и ванные комнаты, душевые кабины вместо прихожих и рабочие кабинеты рядом с ванной. Казалось бы, жить так невозможно. Но если улучшить ситуацию нет возможности, то люди привыкают и живут, и даже, возможно, живут с удовольствием. А куда деваться?
Дом и сад , Фото
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