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Удручающие вещи, которые видны из соседских окон 

Рамблер 7 часов назад
Всех нас учили в детстве, что заглядывать в чужие окна неприлично и невежливо. Но ведь иногда удержаться просто невозможно — например, когда из окна торчат длинные голые ноги или морда лошади. Тут уж невольно остановишься, достанешь фотоаппарат и сделаешь пару снимков хотя бы для того, чтобы потом твоему рассказу поверили друзья и родственники. Как иначе доказать, что на российских просторах действительно живут люди, готовые променять солнечный свет в комнате на сигнал от огромной "тарелки"? А уж количество загорающих с риском для жизни на собственных подоконниках модниц попросту зашкаливает?
Дом и сад , Фото
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