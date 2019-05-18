Удручающие вещи, которые видны из соседских окон

Всех нас учили в детстве, что заглядывать в чужие окна неприлично и невежливо. Но ведь иногда удержаться просто невозможно — например, когда из окна торчат длинные голые ноги или морда лошади. Тут уж невольно остановишься, достанешь фотоаппарат и сделаешь пару снимков хотя бы для того, чтобы потом твоему рассказу поверили друзья и родственники. Как иначе доказать, что на российских просторах действительно живут люди, готовые променять солнечный свет в комнате на сигнал от огромной "тарелки"? А уж количество загорающих с риском для жизни на собственных подоконниках модниц попросту зашкаливает?