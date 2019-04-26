Почему нельзя мыть пол в пятницу

Многие хозяйки спешат покончить со всеми делами к выходным, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом и не тратить время на уборку. Однако, если верить народным приметам, в пятницу не стоит делать все сразу. Разбираемся, почему так.

С пятницей связано множество примет-запретов. Например, нельзя стричь волосы и ногти, ругаться, а также пьянствовать и веселиться. Но причем тут мытье полов. По старой традиции, наводить чистоту на Руси было принято в субботу, дома делали уборку, топили баню и мылись. Пятница же считалась днем печали, так как именно в этот день Иуда предал Христа и в пятницу же Христос был распят.

Экстрасенсы и колдуны считают, что в пятницу активизируется нечистая сила, и если вымыть пол в этот день, то на чистое место непременно придет злой дух.

Согласно народным поверьям, мытье полов по пятницам ведет к ссорам в семье и расшатывает финансовое благополучие. Хотите разбогатеть — мойте пол по вторникам. Кстати, с уборкой и водой есть множество примет для незамужних девушек. Так, если девица хочет выйти за богатого, ей нужно мыть пол утром любого дня, за исключением пятницы. А если девушка мечтает о любви, то мытье полов лучше перенести на вечер воскресенья. А вот в пятницу вообще не стоит заниматься никакими делами, связанными с водой, — стирка и грязная посуда вполне могут подождать до субботы.