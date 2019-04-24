12 лайфхаков по чистке и уборке

Этот пост — просто находка для хозяюшек, привыкших к чистоте и порядку. Но если раньше вы тратили уйму времени и сил, чтоб отчистить одну, максимум две вещи в доме, то пришла пора пересмотреть свой подход к уборке! Эти советы помогут вам отмыть, отчистить, довести до блеска массу кухонных и ванных принадлежностей… без особых затрат времени и сил! Не благодарите…

1. Терка

Все еще используете губку, чтобы удалить сыр с терки? Зря! Просто потрите картофель на грязной терке. Содержащаяся в нем щавелевая кислота быстро избавит терку от любых остатков сыра!

2. Насадка душа

Ищете лучший способ сделать насадку душа идеально чистой? Оберните ее в пакет с белым уксусом и оставьте на час. После этого достаточно просто протереть ее влажной тряпочкой, и она будет сиять как новая!

3. Кофеварка

Просто налейте в кофейник смесь, состоящую наполовину из воды, наполовину из белого уксуса, и поставьте «вариться» без кофейной гущи. Затем дайте отстояться около часа и завершите цикл варки кофе. Вылейте содержимое и прокипятите питьевую воду раз или два, пока не избавитесь от запаха уксуса.

4. Блендер

Не обязательно разбирать блендер на части, чтобы помыть его. Есть куда более легкий способ! Просто налейте в блендер горячей воды и добавьте немного средства для мытья посуды. Затем промойте его, прогоните один раз и промойте снова. Теперь блендер стал намного чище, правда?

5. Тостер

Чтобы почистить тостер снаружи, достаточно иметь под рукой губку, немного винного камня (гидротартрат калия) и воды. Потрите тостер и смотритесь в него как в зеркало!

6. Картины

Просто аккуратно потрите картину кусочком белого хлеба, чтобы стереть пыль раз и навсегда.

7. Разделочная доска

Как вы уже, наверное, знаете, мыла недостаточно, чтобы почистить разделочную доску как следует. Лучшее решение — потереть доску половинкой лимона и поваренной солью. После этого можно промыть доску водой с мылом.

8. Матрас

Шаг первый: пылесосим. Шаг второй: посыпаем матрас пищевой содой. Шаг третий: через несколько часов снова пылесосим!

9. Зубные щетки

Что? Вы не знали, что можно почистить зубную щетку? Просто поставьте ее на несколько часов в стакан с белым уксусом, затем промойте, и дело сделано! Но не забывайте менять зубные щетки каждые три месяца!

10. Микроволновая печь

Поставьте стакан с водой и уксусом в микроволновку и включите ее на полную мощность на 2 минуты. Все!

11. Игрушки

Все очень просто — настолько, что многие даже не задумываются об этом. Просто поместите все пластмассовые игрушки в посудомоечную машину, вместо того чтобы мыть их по отдельности вручную. Только убедитесь, что они достаточно большие, чтобы не выпасть, и не могут расплавиться при большой температуре.

12. Духовка

Больше никаких сумасшедших оттираний духовки! Вместо этого предлагаем простой подход в пять шагов:

1. Сделайте пасту из воды и пищевой соды. 2. Помажьте ею внутри духовки и оставьте на ночь. 3. Используйте влажную губку, чтобы стереть соду. 4. Распылите немного белого уксуса и удалите его через пару минут. 5. Включите духовку на малую мощность минут на 20, чтобы она высохла.