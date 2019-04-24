Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 лайфхаков по чистке и уборке 

BigPicture.ru 6 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Этот пост — просто находка для хозяюшек, привыкших к чистоте и порядку. Но если раньше вы тратили уйму времени и сил, чтоб отчистить одну, максимум две вещи в доме, то пришла пора пересмотреть свой подход к уборке! Эти советы помогут вам отмыть, отчистить, довести до блеска массу кухонных и ванных принадлежностей… без особых затрат времени и сил! Не благодарите…

1. Терка

Все еще используете губку, чтобы удалить сыр с терки? Зря! Просто потрите картофель на грязной терке. Содержащаяся в нем щавелевая кислота быстро избавит терку от любых остатков сыра!

2. Насадка душа

Ищете лучший способ сделать насадку душа идеально чистой? Оберните ее в пакет с белым уксусом и оставьте на час. После этого достаточно просто протереть ее влажной тряпочкой, и она будет сиять как новая!

3. Кофеварка

Просто налейте в кофейник смесь, состоящую наполовину из воды, наполовину из белого уксуса, и поставьте «вариться» без кофейной гущи. Затем дайте отстояться около часа и завершите цикл варки кофе. Вылейте содержимое и прокипятите питьевую воду раз или два, пока не избавитесь от запаха уксуса.

4. Блендер

Не обязательно разбирать блендер на части, чтобы помыть его. Есть куда более легкий способ! Просто налейте в блендер горячей воды и добавьте немного средства для мытья посуды. Затем промойте его, прогоните один раз и промойте снова. Теперь блендер стал намного чище, правда?

5. Тостер

Чтобы почистить тостер снаружи, достаточно иметь под рукой губку, немного винного камня (гидротартрат калия) и воды. Потрите тостер и смотритесь в него как в зеркало!

6. Картины

Просто аккуратно потрите картину кусочком белого хлеба, чтобы стереть пыль раз и навсегда.

7. Разделочная доска

Как вы уже, наверное, знаете, мыла недостаточно, чтобы почистить разделочную доску как следует. Лучшее решение — потереть доску половинкой лимона и поваренной солью. После этого можно промыть доску водой с мылом.

8. Матрас

Шаг первый: пылесосим. Шаг второй: посыпаем матрас пищевой содой. Шаг третий: через несколько часов снова пылесосим!

9. Зубные щетки

Что? Вы не знали, что можно почистить зубную щетку? Просто поставьте ее на несколько часов в стакан с белым уксусом, затем промойте, и дело сделано! Но не забывайте менять зубные щетки каждые три месяца!

10. Микроволновая печь

Поставьте стакан с водой и уксусом в микроволновку и включите ее на полную мощность на 2 минуты. Все!

11. Игрушки

Все очень просто — настолько, что многие даже не задумываются об этом. Просто поместите все пластмассовые игрушки в посудомоечную машину, вместо того чтобы мыть их по отдельности вручную. Только убедитесь, что они достаточно большие, чтобы не выпасть, и не могут расплавиться при большой температуре.

12. Духовка

Больше никаких сумасшедших оттираний духовки! Вместо этого предлагаем простой подход в пять шагов:
1. Сделайте пасту из воды и пищевой соды. 2. Помажьте ею внутри духовки и оставьте на ночь. 3. Используйте влажную губку, чтобы стереть соду. 4. Распылите немного белого уксуса и удалите его через пару минут. 5. Включите духовку на малую мощность минут на 20, чтобы она высохла.
BigPicture.ru: последние новости
Самая крутая студенческая общага в мире Девочка-индиго: история короткой, но яркой жизни необыкновенной Саши Путри Звезды с нетрадиционной ориентацией
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экзотические красотки древней Азии
Как не попасть в секту
Причины, вызывающие снижение сексуального влечения
Как на самом деле зовут российских звезд6
Жизненные установки богатых женщин
Видео
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Звёзды
Анна Шатилова рассказала, как потеряла своего мужа
Звёзды
У Бузовой роман с 23-летним хоккеистом?
Звёзды
Какие каши вообще не стоит есть
Еда Здоровье
Звезды, переметнувшиеся в политику
Звёзды
Встреча братьев и сестры завершилась в кустах
Дети
Российские звезды с психическими проблемами
Звёзды Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху
Еда
«Страшное восковое чудище без возраста»
Звёзды
Зачем проверять магазинные яйца
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение