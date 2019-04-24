Почему нельзя выбрасывать просроченную косметику

Использовать просроченную косметику может быть опасно для здоровья и кожи. Выбрасывать то, на что были потрачены деньги тоже не хочется. Но на самом деле всем этим средствам можно найти применение в быту.

Тоники, лосьоны и мицеллярная вода

Многие женщины пользуются спиртовыми тониками для сужения пор и снятия воспалений. Такие средства подойдут для дезифекции рук, экрана смартфона или клавиатуры. Кроме того, они хорошо справляются с пятнами на одежде. Смочите этим тоником ватный диск и протрите нужную поверхность. Он сэкономит деньги на влажных салфетках и антисептиках. Лосьонами и тониками можно протирать зеркала и стекла, если у вас под рукой не оказалось стеклоочистителя. Мицеллярная вода хорошо удалит загрязнения с изделий из светлой кожи.

Декоративная косметика

Сточенным карандашом для глаз или бровей можно закрашивать царапины на деревянной мебели и ламинате. Он заполнит ее, скроет неровность и восстановит цвет. В пудре содержатся минеральные соли, которые хорошо сохраняют влагу. Перед тренировкой в спортзале "припудрите" места, которые больше всего потеют. Так вы избежите натертостей и раздражений. Также пудру для лица можно использовать как сухой шампунь. Средство впитает излишки кожного жира с корней волос. Если их хорошо расчесать, они будут выглядеть чистыми.

Бальзам для губ и гигиеническая помада

Бальзам хорошо размягчит заднюю часть обуви. Если вам нужно ее разносить, нанесите немного средства, и оно поможет растянуть ее. Он также может заменить крем для обуви и вернет ей блеск и мягкость. Помадой можно смазать замки на сумках, сапогах и куртках, а также петли на дверях и мебели.