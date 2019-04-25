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Комнаты девочек по всему миру: сходство и различие 

Рамблер 10 часов назад
Девушки-подростки любят делать домашние селфи и размещать их в соцсетях. По этим фотографиям легко проследить, как живут девочки по всему миру, ведь помимо самих девочек, на заднем плане всегда виден кусок комнаты, где они обитают. Заметно, например, как часто встречается в таких комнатах мебель из IKEA. Правда, в выборку попадает только привилегированная часть женского пола: те девушки, что имеют смартфон, доступ в интернет и не боятся гнева родных за ведение открытого аккаунта в инстаграме. По фотографиям не всегда понятно, в какой стране мира сделана фотография. Так есть ли разница между бытом молодых японок и россиянок, итальянок и американок?
Дом и сад , Фото , Ikea
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