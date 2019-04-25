Какие вещи в квартире выдают дурной вкус хозяина

В погоне за оригинальностью мы теряем чувство меры, поэтому WomanHit.ru подготовил список самых нежелательных предметов в вашей комнате

Всем нам хочется, чтобы наша квартира соответствовала современным стандартам и отличалась от соседской. Дизайнеры предлагают все мыслимые и немыслимые варианты отделки, декора и мебели, но чаще всего мы занимаемся оформлением помещения без привлечения творческих специалистов, а потому допускаем множество ошибок, которые сводят на нет все наши усилия.

Обычно люди увлекаются каким-то стилем и начинают фанатично подбирать предметы интерьера в огромных количествах. Например, многие так увлекаются, что их квартира начинает напоминать дворец, отделанный золотом на каждом шагу. Другие превращают спальню в зал современного искусства, завешивая стены картинами (чаще неоригинальными). Это совсем не говорит о вашей креативности, скорее, наоборот. Мы собрали самые основные ошибки, которых стоит избежать в будущем при оформлении квартиры.

Слишком большое количество зеркал

Конечно, одно большое зеркало во весь рост, да еще и в раме «под старину», добавит вашей комнате оригинальности, однако совершенно точно не стоит превращать квартиру в «Королевство кривых зеркал».

Если вы хотите поставить зеркало в женском уголке, вам вполне хватит зеркала на трюмо и нескольких маленьких зеркал в других комнатах, чтобы в случае надобности поправить макияж.

Репродукции и распечатанные копии картин

Конечно, если вы огромный поклонник таланта известного художника, как бы вы его не любили, не нужно собирать все его работы и развешивать по дому. Это смотрится ужасно безвкусно в жилом помещении.

Вместо этого приобретите несколько картин (только не печатайте на обычной бумаге через принтер) и повесьте в разных комнатах, но так, чтобы не слишком заострять внимание на их присутствии в комнате.

Огромная хрустальная люстра

Помните, в детстве вы приходили в гости к подруге, а у нее в гостиной висела «раскидистая» люстра, которая своим наличием доказывала состоятельность хозяев.

На самом деле, пользы от нее мало, так как светит она не слишком ярко, а вот проблем хватало: на то, чтобы просто помыть ее, уходило не меньше нескольких часов, да и промывалась она с трудом.

Оставьте подобное освещение в прошлом и вместе этого приобретите стильный светильник с энергосберегающей лампой, которая не нагревается и светит очень ярко.

«Шикарная» мебель

Большой кожаный диван будет уместен только в такой же огромной и шикарной квартире, а лучше в собственном доме. В обычных российских «двушках» такой предмет мебели будет смотреться инородно. Помните, главное соблюдать стиль и учитывать свободное пространство в квартире.

Многоуровневые потолки

Наверное, каждый дизайнер в своей жизни слышал фразу: «А давайте потолок двойной сделаем!» Поверьте, друзей и других гостей вы этим не впечатлите, зато оставите людей в недоумении, зачем вам понадобились такие дизайнерские «изыски».

Оставьте потолок обычным, если уж так хочется «поиграть» с формой, украсьте его необычным карнизом.