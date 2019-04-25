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Лайфхаки для мгновенной чистки и уборки дома 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Чистота и порядок, конечно, создают уют в доме, но не всегда хочется тратить на это много времени и сил. Но есть некоторые советы по уборке, чтобы отмыть все до блеска без особых усилий.

Кофеварка

Загрязненную кофеварку не так сложно очистить, как кажется. Просто смешайте в кофейнике смесь из воды и белого уксуса 1:1 и поставьте вариться. Дайте настояться час, а затем просто прокипятите кофеварку, чтобы устранить запах уксуса.

Микроволновая печь

Со временем микроволновая печь загрязняется и при открытии улавливается характерный запах пищи. Чтобы избавиться от накопленной грязи, поставьте стакан с водой и уксусом в микроволновку на 2 минуты. Результат будет заметен!

Духовой шкаф

Проблема каждой хозяйки — загрязненный духовой шкаф. Чтобы не оттирать часами пригоревшие частички, смешайте зубную пасту и пищевую соду и помажьте все внутри перед тем, как лечь спать.
Днем помойте все губкой и закрепите результат белым уксусом.

Картины

Со временем на картинах появляется пыль, но убирать ее не стоит ни мокрой тряпкой, ни сухой — это точно повредит поверхности. Чтобы вытереть пыль, аккуратно протрите картину кусочком белого хлеба.
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