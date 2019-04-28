10 вещей из советского прошлого, которые могли себе позволить только богатые люди

Сегодня всевозможными гаджетами, призванными облегчить жизнь современных хозяек, новомодными предметами интерьера и прочих «признаков роскоши» уже никого не удивишь.

Однако еще некоторое время назад все было совершенно иначе и невиданные богатства в виде импортной техники, дефицитных товаров и различных приспособлений на все случаи жизни могли позволить себе лишь единицы.

Passion.ru решил поностальгировать и вспомнить вполне привычные сейчас вещи, которые можно было увидеть в доме лишь у обеспеченных советских людей.

Телевизор цветной

Что уж говорить о цветных, если и черно-белые телевизоры были не в каждом доме. А вот обладатели такого сокровища действительно гордились своим приобретением и устраивали дома целые киносеансы, приглашая друзей и соседей. И действительно, эта чудо-техника словно открыла для советских граждан новый мир, полный ярких красок, который был недоступен основной массе населения.

«Дорого-богато»

В то время люди считали, что признаком богатство является обладание большим количеством вещей и на тех, чьи квартиры не были обставлены по последней моде тех времен, смотрели свысока. Если, скажем, в комнате сиротливо стояла одна кровать, тумбочка, табуретка и стол, то такой хозяин не мог считаться успешным и надежным человеком. Кстати, многие пожилые люди, детство и юность которых пришлись на те времена, не понимают любовь современной молодежи к минимализму и недоумевают, как это можно оставить пустой угол в квартире, а не заставить его чем-нибудь «красивым».

Стиральная машина

С появлением полуавтоматических (а потом и автоматических) стиральных машин, добрая половина советских хозяек вздохнула с облегчением. Еще бы, ведь до этого момента дамам приходилось стирать руками, в том числе и постельное белье, которое предварительно замачивалось или даже кипятилось. Поэтому и на стирку уходило не каких-то 40-50 минут, а несколько часов или даже целый день.

Для номенклатурных работников потом стали закупать стиральные машинки за границей, а вот простым гражданам такое счастье было недоступно. И только в 80-х годах появилась (и то, не у всех) автоматическая стиральная машина «Вятка», которая существенно экономила время и силы женщин того времени.

Микроволновая печь

Научные сотрудники всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности еще перед самой войной представили прибор, в котором можно было за считанные секунды разогреть пищу. Однако потом наступили «страшные сороковые» и про разработку пришлось забыть на несколько лет.

И лишь в 1978 году московский завод «Плутон» выпустил первые микроволновые печи, которые с гордостью демонстрировали обеспеченные граждане своим гостям. К слову, этим чудо-прибором они практически и не пользовались, предпочитая «по старинке» использовать для приготовления и разогревания пищи обычную плиту.

Видеомагнитофон

Приобщение советских граждан к «видео-эре» можно наблюдать в фильме «Вокзал для двоих», когда главные герои оказались в доме у обеспеченной женщины. И действительно, данное чудо-техники, ровно, как и видеокассеты, стоили достаточно дорого, поэтому были доступны далеко не каждому человеку.

Потом уже случился бум видеопроката, когда практически в каждом дворе открывались видеосалоны, где можно было посмотреть фильм (цена варьировалась от 50 копеек до 1,5 рубля) или обменять свои видеокассеты на что-нибудь другое. Это потом уже видеомагнитофоны стали доступными, а затем и вовсе ушли в прошлое, уступив место дискам, компьютерам и ноутбукам.

Кондиционер

«А зачем он вообще тогда был нужен?», — могут спросить некоторые из вас и будут, в принципе, правы. Большинство советских людей вполне прекрасно обходились вентиляторами (или вообще без них) и не мечтали даже о кондиционерах, которые были весьма недешевым удовольствием.

Первые бытовые кондиционеры, отличающиеся большими габаритами и невероятным шумом, появились в 70-е годы и стоили около 350 рулей (при средней зарплате в 100-150 рублей). Поэтому многие считали не рациональным тратить такую сумму на климатическое оборудование и откладывали эти деньги на что-нибудь другое.

Кассетный магнитофон

Помните переживания обворованного героя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда он сокрушенно перечислял все, что унесли воры из его квартиры, в том числе и импортный магнитофон, даже два… И действительно, еще в начале 80-х годов кассетный магнитофон считался показателем высокого достатка и современных взглядов. Уже потом подобную технику стало модно брать с собой на пляж, в туристические походы, или просто на прогулку, что, собственно, и делали некоторые парни того времени, чтобы покрасоваться перед самыми красивыми девушками во дворе. «Дворовые вечеринки» тоже, кстати, не обходились без данной техники, к которой прилагались еще колонки, стоившие по тем временам тоже немалых денег.

Автомобиль

Чтобы приобрести личный транспорт, который действительно считался невероятно дорогой и малодоступной вещью, необходимо было, во-первых, отстоять огромную очередь, а во-вторых, сразу отдать солидную сумму. Так, например, если вы хотели, чтобы в вашей семье появился ВАЗ-2102, вам нужно было накопить гигантскую по тем временам сумму — 7000 рублей.

При средней зарплате в 150 -200 рублей, откладывать деньги на покупку приходилось очень и очень долго. Тем, кто грезил о ГАЗ-24 «Волга», необходимо было «насобирать» уже чуть больше — 9 200 — 9 600 рублей. И даже в наше время автомобиль если и не считается роскошью, то тоже «съедает» большую часть семейного бюджета. Ведь мало просто его купить, нужно еще позаботиться о том, где его оставлять, чем заправлять и так далее.

Магнитола

Мультимедиа для автомобилей, такая, например, которую можно было увидеть в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» или в фильме «Служебный роман», была доступна не каждому советскому гражданину. Слушать музыку за рулем могли лишь обеспеченные люди, у которых нашлись деньги на покупку дорогостоящей машины.

Французская декоративная косметика

Современные женщины избалованы многообразием бьюти-средств, представленных в офлайн— и онлайн-магазинах. В зависимости от личных предпочтений и наличия свободных средств, можно приобрести практически любой продукт, в том числе и зарубежных марок. А вот советским женщинам в этом плане было немного сложнее. Они мечтали о заграничной косметике, однако те же французские товары (пудру или, например, помаду) практически нереально было достать, разве что по дипломатической линии или через спекулянтов, которые, естественно, не гарантировали ее подлинность. Поэтому для многих дам альтернативой становились польские продукты, за которыми тоже приходилось стоять немалую очередь.