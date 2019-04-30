Как быстро и легко разметить грядки

Каждому известно, что для того, чтобы получить осенью хороший урожай, необходимо хорошенько потрудиться на приусадебном участке. Но находчивые дачники изыскивают возможности облегчить себе жизнь и сделать работу на участке наименее энергозатратными.

Начинается все с посева семян или рассады в грунт. И тут важно правильно разметить грядки. Дело это довольно кропотливое: сажать будущие овощи и зелень лучше на определенном расстоянии друг от друга и на определенную глубину, чтобы проще было пропалывать и прореживать всходы.

Сделать это легко и быстро можно при помощи картонных лотков для яиц (наверняка у вас они остались после Пасхи). Когда почва уже подготовлена к посадке рассады или семян, эти лотки вам сыграют добрую службу. Нужно лишь взять лоток и прислонить его выпуклой стороной к земле, немного на него надавив. Таким образом нужно пройтись по всей грядке.

Собственно, вот и весь фокус: за считанные минуты ваши грядки подготовлены к посеву.